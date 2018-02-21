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Palácio do Planalto

Planalto lança canal infantil no YouTube

Governo pretende fortalecer atuação nas redes sociais e apresenta dois personagens: Enzo e Valentina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 00:53

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 00:53

Os personagens Enzo e Valentina Crédito: Reprodução
O Palácio do Planalto lançou, no fim da tarde desta terça-feira, um canal no YouTube voltado para crianças. A iniciativa faz parte de uma estratégia de tentar aproximar o governo dos cidadãos, que envolve uma atuação bem mais forte em mídias sociais.
Com o nome o "Coisas que merecem Likes", o canal é voltado para questões de cidadania com linguagem específica para crianças de oito a 12 anos. A ideia é discutir temas como a utilização do espaço público. Esse é o assunto do primeiro vídeo postado pelo governo.
O projeto foi apresentado a representantes dos ministérios numa rede reunião realizada na tarde desta terça-feira. Foi informado aos participantes que o canal será comandado por dois personagens: Enzo e Valentina. A escolha dos nomes foi feita para tentar alcançar mais público, já que são os nomes considerados mais populares atualmente.
No primeiro vídeo, Enzo decide fazer um canal e Valentina quer participar. Ela fala que o teclado está muito sujo e que precisa de uma arrumação. É o pano de fundo para explicar que é preciso também manter a rua e outros espaços públicos limpos.

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