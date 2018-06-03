Planalto divulga vídeos para combater notícias falsas sobre greve

Governo gravou vídeos para reafirmar fim da greve de caminhoneiros Crédito: Reprodução

O Palácio do Planalto divulgou em sua redes sociais uma série de vídeos para combater notícias falsas sobre uma nova suposta greve de caminhoneiros. Em um dos vídeos, um narrador faz um apelo para que as pessoas tomem cuidado ao receberem textos compartilhados em grupos de mensagem.

 Pessoal, tem muita notícia mentirosa circulando por aí, especialmente sobre a greve dos caminhoneiros. Por isso, é importante que vocênão acredite em qualquer coisa que chegue para você nos grupos da família ou do trabalho, porque tem um bando de aproveitadores que querem usar os caminhoneiros para espalhar o caos no país  diz o narrador.

O sistema de monitoramento de redes sociais do governo identificou um aumento substancial no fluxo de fake news sobre uma nova paralisação de caminhoneiros a partir de segunda-feira.

Para impedir que o clima de alarmismo se alastre pelo país, o Planalto elaborou um plano de segurança e colocou todas as tropas de prontidão.

A ordem é agir rapidamente e desmobilizar qualquer concentração que possa vir a surgir nas rodovias. Caso seja necessário, a Lei da Garantia e da Ordem (GLO), em vigor desde 25 de maio, que terminaria na segunda-feira, dia 4, pode ser ampliada, segundo integrantes do gabinete de crise.

Embora considere baixo o risco de um novo levante, o governo está preocupado com a difusão de fake news.