Pimentel sofre primeira derrota na tentativa de barrar impeachment

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel Crédito: Enerson Cleiton|Divulgação

Os aliados do governador Fernando Pimentel (PT) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) sofreram a primeira derrota na tentativa de impedir o processo de impeachment contra o petista. Depois de mais uma semana ausente, o presidente da Casa, Adalclever Lopes (PMDB), compareceu ao plenário nesta terça-feira (8) e indeferiu uma das três questões de ordem de deputados petistas que suspendem os prazos do processo que aponta crime de responsabilidade pelo atraso no repasse de duodécimos para prefeituras e servidores do Legislativo, Judiciário e Ministério Público.

O presidente da ALMG, no entanto, chegou às 15h, uma hora após o início da sessão. Nesse meio-tempo, o primeiro vice-presidente, Lafayette Andrada (PRB), acatou uma terceira questão de ordem contra o impeachment, de autoria do líder do PT, André Quintão.

A questão de ordem indeferida era a do líder de governo, Durval Ângelo (PT), que, entre outros, questionava o fato do acolhimento do pedido ter sido feito por Lafayette sem fundamentação, o que iria contra o regimento.

"No que tange à suposta ausência da motivação, o recebimento da denúncia formulada contra o governador não ofende o princípio da fundamentação das decisões judiciais", declarou Adalclever.

A expectativa é que, por ser parecida, a segunda questão de ordem também seja indeferida. Não há prazo para a análise, mas deputados dizem que pode acontecer já na próxima terça-feira.

RELAÇÃO TENSA

Parlamentares afirmam que a decisão de Adalclever de hoje é mais um sinal do rompimento com Pimentel. No sábado, o presidente exonerou todos os 52 cargos comissionados no gabinete da liderança de governo de Durval.

Aliados nos três primeiros anos de mandato, a relação entre Adalclever e os petistas azedou por dois principais motivos: o atrasO nos repasses para prefeituras e servidores (incluindo da Assembleia) e a decisão do PT de lançar a ex-presidente Dilma Rousseff para o Senado, vaga cobiçada por Adalclever numa possível chapa entre petistas e peemedebistas.

Deputados também apontam atraso em emendas parlamentares e dizem que a suspensão do processo contra o governador gerou um "balcão de negócios" na ALMG. Um membro da bancada independente teria recebido, só nesta terça, cerca de R$ 6 milhões em emendas, atrasadas desde 2016.

Os governistas preferem, por enquanto, evitar o confronto direto com Adalclever. Nessa segunda-feira, o governo informou ter quitado os atrasos no duodécimo, o que motivou a terceira questão de ordem: sem débitos, perde-se o objeto da denúncia contra Pimentel  afirmam os aliados.



