PGR recorre do arquivamento de inquéritos contra deputados federais

procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconsidere a decisão de arquivar inquéritos contra os deputados federais Bruno Araújo (PSDB-PE), ex-ministro das Cidades, e Daniel Vilela (MDB-GO), e o ex-governador de Goiás Maguito Vilela, pai de Vilela. Os parlamentares e o ex-governador são investigados pelo recebimento de Caixa 2 da Odebrechet. A PGR pede, ainda, caso não haja reconsideração por parte dos relator que os recursos sejam apreciados pela Segunda Turma do STF.
Raquel também recorreu da decisão da Segunda Turma do STF que concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu. A Corte deve retomar a análise do recurso do ex-ministro neste semestre.
Condenado em duas instâncias da Lava-Jato a 30 anos e nove meses de prisão, acusado de receber propina de empresas contratadas pela Petrobras por meio de sua consultoria, Dirceu teve habeas corpus concedido no fim de junho. A suspensão da execução provisória da pena foi determinada pela maioria dos ministros.
Nas peças em que pede a reconsideração de Toffoli em relação às investigações contra os deputados federais, Raquel sustenta que cabe ao Ministério Público, e não ao Judiciário, manifestar-se sobre arquivamento de inquéritos. Raquel argumenta que o arquivamento sem a manifestação prévia do MPF somente poderia ocorrer em situações excepcionais, de evidente constrangimento ilegal dos investigados e, mesmo assim, por meio de habeas corpus de ofício.
Toffoli arquivou o inquérito contra o deputado Bruno Araújo, investigado na Lava-Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão foi proferida no último dia antes do recesso do Judiciário, a pedido da defesa do tucano e à revelia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Para Toffoli, as apurações iniciadas há cerca de 15 meses não trouxeram elementos concretos e, portanto, não devem prosperar.
Nas ações, a PGR questiona a fundamentação do ministro de que haveria prolongamento indefinido das investigações o que, segundo ele, impôs ônus aos acusados. Para o arquivamento, Tófolli também argumentou que a suposta ausência de novas provas e de elementos de corroboração às declarações de delatores que motivaram a abertura das investigações.
INVESTIGAÇÕES
O inquérito contra Bruno Araújo foi aberto em decorrência da delação premiada de quatro executivos da Odebrecht. Repasses entre 2010 e 2012, no valor de R$ 600 mil, foram relatados aos investigadores. A soma teria sido contabilizada pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. Em troca, segundo os delatores, o deputado federal agiu em defesa dos interesses da empresa no Congresso Nacional.
Daniel Vilela (MDB-GO) e seu pai são suspeitos de terem recebido, ao todo, R$ 2,5 milhões do Grupo Odebrecht por meio de Caixa 2, de 2012 a 2014. Os registros das transferências aparecem em planilhas entregues pela empresa ao MPF como parte do acordo de colaboração e disponibilizadas, em 2018, para análise técnica de investigadores.
No agravo regimental, a PGR ressalta, ainda, que, no caso deste inquérito, que a competência do STF para supervisionar a investigação cessou em maio deste ano, quando a Corte restringiu o foro por prerrogativa de função. Como à época dos fatos, Daniel Vilela era deputado estadual em Goiás, a PGR manifestou-se pelo declínio de competência do Supremo para que o caso prossiga na primeira instância.