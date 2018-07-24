PGR pede que Garotinho seja julgado antes das eleições

Anthony Garotinho Crédito: Agência Câmara

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, solicitou que o Supremo Tribunal Federal (STF) libere o julgamento do pré-candidato do PRP ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) antes das eleições deste ano.

Em sua argumentação, a PGR afirma que o TRE-RJ seguramente irá confirmar a condenação de Garotinho devido ao amplo conjunto probatório e, com isso, ele se tornará inelegível, ficando impossibilitado de disputar o pleito.

A inelegibilidade de Garotinho ocorreria de acordo com a Lei da Ficha Limpa, que impede de disputar as eleições um candidato condenado em segunda instância. O TRE-RJ é a segunda instância de julgamento do seu caso.

Garotinho foi condenado pela 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes (RJ), em setembro, a nove anos e onze meses de prisão, pelos crimes de compra de votos, associação criminosa, uso de documento falso e coação no curso do processo.

Depois disso, sua defesa apresentou um habeas corpus no STF e o ministro Ricardo Lewandowski, em decisão liminar tomada em abril, suspendeu a tramitação do seu processo no TRE-RJ. Caso o TRE confirme a condenação, Garotinho fica impedido de concorrer às eleições deste ano.

Garotinho foi condenado sob acusação de comandar um esquema de compra de votos quando era secretário da prefeitura de Campos dos Goytacazes, por meio da oferta de inscrições em um programa assistencial do governo municipal.

A PGR apresentou uma manifestação no caso em 2 de julho, pedindo que a liminar de Lewandowski seja revogada. Como o caso ainda não foi apreciado, Raquel Dodge protocolou um novo pedido no STF, na última quinta-feira, alertando que a demora no julgamento do caso traria insegurança jurídica às eleições deste ano.

A eventual confirmação da condenação em 2º grau de Anthony Garotinho, após o julgamento do presente habeas corpus pela 2ª Turma, se ocorrida apenas após as eleições (outubro de 2018), não impedirá que ele seja diplomado caso vença a disputa. Isso significa, em termos práticos, que a eventual demora no julgamento (...) poderá trazer prejuízo irreversível à sociedade e às eleições de 2018, escreveu Raquel Dodge.

A procuradora-geral pede a Lewandowski e à Segunda Turma do Supremo que deem prioridade na tramitação do caso e solicita a revogação da liminar, para que seja dado prosseguimento ao julgamento de Garotinho no TRE do Rio.