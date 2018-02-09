PGR nega acordo de delação, e Palocci pede para depor de novo

Palocci foi preso em setembro de 2016 e levado para a Polícia Federal em Curitiba Crédito: Estadão Conteúdo | Cassiano Rosário

Com a proposta de acordo de delação negada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-ministro Antonio Palocci pediu para ser ouvido pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) na ação em que foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão em primeira instância. Com o novo depoimento, de colaboração espontânea, o ex-ministro tenta obter redução da pena.

Palocci foi condenado pelo juiz Sergio Moro, por corrupção e lavagem de dinheiro, no processo em que os delatores da Odebrecht pagaram, no exterior, US$ 10,2 milhões aos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura. Ele foi identificado como o "italiano" na planilha de propina da empreiteira, que mantinha uma espécie de conta para repassar dinheiro ao PT. Cabia a Palocci, segundo os delatores, administrar o dinheiro e autorizar pagamentos.

O ex-ministro já confessou os crimes em depoimento ao juiz Sergio Moro, mas desde o ano passado tentava negociar acordo de colaboração com os procuradores da Lava-Jato para reduzir a pena.

Não é comum aos tribunais de segunda instância, caso do TRF-4, ouvir novamente os réus. Na melhor das hipóteses, o relator da apelação pode pedir mais diligências, o que pode incluir ou não depoimento do réu.

Ex-ministro da Fazenda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva Lula e da Casa Civil na gestão de Dilma Rousseff, Palocci está preso desde setembro de 2016 e teve prisão preventiva mantida na sentença de condenação. Em suas contas bancárias, foram bloqueados R$ 814 mil. Na conta da consultoria dele, foram bloqueados outros R$ 30 milhões.