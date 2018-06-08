PGR lista investigados em inquérito sobre R$ 40 mi da J&F ao MDB

Em manifestação encaminhada ao STF nesta quinta-feira (7), a procuradora-geral da República, Raquel dodge, informou os nove nomes que pretender investigar em um inquérito aberto recentemente contra políticos do MDB em consequência das delações de executivos da J&F. A medida ocorre após o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava-Jato na Corte, pedir para Dodge detalhar quais são os investigados no inquérito pedido por ela para apurar as suspeitas de repasse de R$ 40 milhões da J&F a políticos emedebistas nas eleições de 2014.
Na manifestação, a procuradora-geral diz que serão investigados nessa frente de apuração o presidente do Senado, Eunício Oliveira, além dos senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho, Eduardo Braga, Valdir Raupp e Dario Berger. Também deverão ser investigados perante o STF o ministro do TCU Vital do Rêgo e os ex-ministros Guido Mantega e Helder Barbalho que, mesmo sem prerrogativa de foro a PGR entende que devem ser investigado no Supremo pois suas condutas estariam intrinsicamente ligadas aos detentores de foro também investigados.
Instaurado no dia 15 de maio, o inquérito tem por base as delações premiadas do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e do ex-diretor da J&F Ricardo Saud que relatam o acerto de R$ 40 milhões em doações para as campanhas dos caciques emedebistas a pedido do PT nas eleições de 2014, quando os partidos estavam aliados na disputa presidencial. Na ocasião da abertura do inquérito, porém, não havia ficado claro quem seriam os investigado.
Inicialmente, quanto a Guido Mantega, não se mostra possível o desmembramento porque o colaborador aponta que ele teria autorizado o repasse da vantagem indevida a todos os demais investigados, de onde se nota a imbricação de suas condutas, assinalou Dodge na manifestação.
Já em relação a Helder Barbalho a procuradora-geral apontou que suas condutas investigadas seriam intrinsecamente ligadas às de Jader Barbalho, porque este teria pedido o pagamento de vantagem indevida em favor de seu filho. Assim, não é possível, ao menos por ora, o desmembramento do feito, segue a PGR.
Agora, Dodge afirmou ao STF que não há elementos neste momento para investigar o líder do governo no Senado Romero Jucá, e os senadores Edison Lobão e Roberto Requião, citados na delação de Machado mas que não aparecem nos elementos de corroboração entregues por Saud em sua colaboração.
Além disso, a procuradora-geral entendeu que, em relação ao ex-presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves, atualmente sem mandato, o caso deve ser encaminhado para a primeira instância, na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.