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STF

PGR lista investigados em inquérito sobre R$ 40 mi da J&F ao MDB

Investigação é baseada nas delações de Sérgio Machado e Ricardo Saud

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 02:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 02:08
JBS Crédito: Divulgação
Em manifestação encaminhada ao STF nesta quinta-feira (7), a procuradora-geral da República, Raquel dodge, informou os nove nomes que pretender investigar em um inquérito aberto recentemente contra políticos do MDB em consequência das delações de executivos da J&F. A medida ocorre após o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava-Jato na Corte, pedir para Dodge detalhar quais são os investigados no inquérito pedido por ela para apurar as suspeitas de repasse de R$ 40 milhões da J&F a políticos emedebistas nas eleições de 2014.
Na manifestação, a procuradora-geral diz que serão investigados nessa frente de apuração o presidente do Senado, Eunício Oliveira, além dos senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho, Eduardo Braga, Valdir Raupp e Dario Berger. Também deverão ser investigados perante o STF o ministro do TCU Vital do Rêgo e os ex-ministros Guido Mantega e Helder Barbalho que, mesmo sem prerrogativa de foro a PGR entende que devem ser investigado no Supremo pois suas condutas estariam intrinsicamente ligadas aos detentores de foro também investigados.
Instaurado no dia 15 de maio, o inquérito tem por base as delações premiadas do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e do ex-diretor da J&F Ricardo Saud que relatam o acerto de R$ 40 milhões em doações para as campanhas dos caciques emedebistas a pedido do PT nas eleições de 2014, quando os partidos estavam aliados na disputa presidencial. Na ocasião da abertura do inquérito, porém, não havia ficado claro quem seriam os investigado.
Inicialmente, quanto a Guido Mantega, não se mostra possível o desmembramento porque o colaborador aponta que ele teria autorizado o repasse da vantagem indevida a todos os demais investigados, de onde se nota a imbricação de suas condutas, assinalou Dodge na manifestação.
Já em relação a Helder Barbalho a procuradora-geral apontou que suas condutas investigadas seriam intrinsecamente ligadas às de Jader Barbalho, porque este teria pedido o pagamento de vantagem indevida em favor de seu filho. Assim, não é possível, ao menos por ora, o desmembramento do feito, segue a PGR.
Agora, Dodge afirmou ao STF que não há elementos neste momento para investigar o líder do governo no Senado Romero Jucá, e os senadores Edison Lobão e Roberto Requião, citados na delação de Machado mas que não aparecem nos elementos de corroboração entregues por Saud em sua colaboração.
Além disso, a procuradora-geral entendeu que, em relação ao ex-presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves, atualmente sem mandato, o caso deve ser encaminhado para a primeira instância, na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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