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Luiz Inácio Lula da Silva

PGR estuda recorrer de decisão de Marco Aurélio

Caberá ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidir sobre eventual recurso durante o plantão do tribunal

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 19:02
A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou em nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira, 19, que estuda recorrer da decisão do ministro Marco Aurélio Mello Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou em nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira (19) que estuda recorrer da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância e abriu caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.
De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da PGR, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, já analisa, juntamente com a equipe, as medidas judiciais cabíveis, mesmo sem ter sido intimada da decisão de Marco Aurélio.
A procuradora-geral destaca que o início do cumprimento da pena após decisões de cortes recursais é compatível com a Constituição Federal, além de garantir efetividade ao direito penal e contribuir para o fim da impunidade e para assegurar a credibilidade das instituições, conforme já sustentou no STF. diz a nota da PGR.
Cabe ao presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, decidir sobre casos considerados urgentes durante o recesso do tribunal. Toffoli ficará responsável pelo plantão do STF até o dia 13 de janeiro, quando viajará e passará o bastão para o vice-presidente do tribunal, ministro Luiz Fux.

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