PGR estuda recorrer de decisão de Marco Aurélio

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou em nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira, 19, que estuda recorrer da decisão do ministro Marco Aurélio Mello

A procuradora-geral destaca que o início do cumprimento da pena após decisões de cortes recursais é compatível com a Constituição Federal, além de garantir efetividade ao direito penal e contribuir para o fim da impunidade e para assegurar a credibilidade das instituições, conforme já sustentou no STF. diz a nota da PGR.