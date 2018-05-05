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STF

PGR denuncia líder do PP por peculato e lavagem de dinheiro

Arthur Lira é acusado de participar de esquema de desvio de recursos da Assembleia de Alagoas

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 21:59
O deputado Arthur Lira (PP-AL) Crédito: Lucio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou o líder do PP na Câmara, Arthur Lira (PP-AL) ao Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato (apropriação indébita de dinheiro público) e lavagem de dinheiro. Raquel Dodge pede que seja decretada a perda da função pública do parlamentar e a devolução do dinheiro desviado com correção monetária e juros, além de indenização por danos morais no dobro dos valores obtidos ilicitamente.
A denúncia é relativa ao período em que Arthur Lira era deputado estadual e exerceu cargo de direção na mesa diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas (2003 a 2006). Ele teria movimentado em sua conta mais de R$ 9,5 milhões, enquanto dois de seus intermediários tiveram, entre 2004 e 2005, cerca de R$ 12,4 milhões em contas bancárias.
No documento apresentado ao STF, a procuradora-geral aponta que as atividades criminosas fazem parte dos fatos descobertos a partir da Operação Taturana, deflagrada em 2007. As investigações revelaram a prática sistemática de crimes contra o patrimônio público no Legislativo de Alagoas. Dodge ressalta que as investigações confirmam a participação de Lira no esquema por meio da realização de diligências que possibilitaram a coleta de provas.
A procuradora-geral descreve que o esquema consistia na utilização de intermediários responsáveis por descontar na boca do caixa ou depositar em suas próprias contas os cheques destinados ao pagamento de servidores comissionados. Em seguida, os intermediários, que eram pessoas de confiança dos parlamentares, repassavam os valores aos deputados estaduais ou a pessoas indicadas pelos deputados.
Ainda segundo a denúncia, outro mecanismo utilizado pelos parlamentares alagoanos para desviar recursos da Assembleia Legislativa foi a obtenção de empréstimos pessoais junto aos bancos Rural e Bradesco para quitação com verbas de gabinete, indevidamente liberadas, e cheques emitidos pela Assembleia de Alagoas.
O lider do PP foi denunciado pela PGR, no mês passado, por lavagem de dinheiro e prevaricação. O deputado é acusado de ter aceitado, em 2012, propina de R$ 106 mil do presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), Francisco Colombo.
 

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