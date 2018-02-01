PGR arquiva representação sobre gasto do governo com educação

A ministra Rosa Weber é a relatora da ADI no STF. Não há previsão sobre quando o caso será apreciado Crédito: TSE | Reprodução

O vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, arquivou uma "notícia de fato" que poderia resultar na abertura de uma investigação criminal contra o governador Paulo Hartung (PMDB) por conta das normas usadas pelo governo estadual como referência de cálculo do montante de dinheiro que deve ser destinado para a área da Educação. O ofício com a comunicação do arquivamento é de 19 de dezembro.

"Embora se mencione na representação o fornecimento de informações fictícias ao Ministério da Educação e a criação de um suposto plano de amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado, não há nos autos prova do ocorrido, nem qualquer elemento a indicar que tenha o governador do Estado concorrido para a prática de ilícitos", afirmou o vice-procurador.

A representação partiu do procurador especial do Ministério Público de Contas, Heron Carlos Gomes. Ele alegou que é inconstitucional a Resolução 238/2012 do Tribunal de Contas do Estado (TCES), a que é considerada pelo governo no momento de definir os repasses, é inconstitucional. Para Heron, "a referida norma permite a subtração indevida de recursos destinados à educação".

Em síntese, a regra permite que despesas previdenciárias com servidores da educação sejam computadas como investimentos para a área. Só com esse aporte o investimento total na educação alcançaria os 25% da receita de impostos, como é exigido pela Constituição. Portanto, há quem entenda que o valor realmente investido pelo Estado em educação sofre uma "maquiagem".

Além da ausência de elementos, Mariz Maia também argumentou, ao determinar o arquivamento da representação, a existência de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre o tema em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

A ADI foi proposta em abril de 2017 pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot . Para ele, a resolução vigente faz com que o mínimo de 25% seja cumprido de "forma fictícia, com comprometimento direto da aplicação de recursos na área prioritária da educação  em consequência, com reflexo direto na formação e na capacitação de crianças, adolescentes e adultos como cidadãos, o que tem impacto formidável no desenvolvimento do país".

Em outubro do ano passado, a atual procuradora-geral da República, Raquel Dodge, endossou o entendimento de Janot e pediu que também fosse declarada inconstitucional outra resolução, de 2004, que também liberava a inclusão de gastos previdenciários no cálculo. "A petição inicial desta ação direta expôs de forma exaustiva os fundamentos da tese de contrariedade à Constituição Federal", pontuou Dodge.

A ministra Rosa Weber é a relatora da ADI no STF. Não há previsão sobre quando o caso será apreciado.

OUTRO LADO



Em nota, o governo do Estado informou que "cumpre integralmente a legislação em vigor e as determinações do Tribunal de Contas do Estado".

Afirmou também que, em 2017, dedicou o equivalente a 27,75% da receita de impostos para a educação, percentual ainda maior que o de 2016, 27,09%. Para 2018, segundo o governo, o percentual será de 30,2%.

Também informou que, "mesmo em meio à maior crise econômica da história do país" realizou projetos que considera inovadores. Citou as 17 unidades da Escola Viva e a adesão de 54 cidades ao Pacto pela Aprendizagem.

Por fim, a nota diz que o Espírito Santo tem "se destacado entre os Estados brasileiros com a maior média nas áreas de Ciência, Leitura e Matemática, na última avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)".