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Após críticas

PGR arquiva ação contra Gleisi por entrevista à Al-Jazeera

Em entrevista à TV estrangeira, senadora disse que Lula é 'preso político' no Brasil

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 17:12
Em parecer enviado nesta quinta-feira (26) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, determinou o arquivamento da representação contra a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann. A notícia de fato foi apresentada à Corte pelo deputado federal Major Olímpio (PSL-SP) em relação à entrevista concedida pela petista à rede Al-Jazeera sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato.
Senadora Gleisi Hoffmann fala à rede Al Jazeera Crédito: Reprodução/Facebook
No vídeo, veiculado no dia 18 de abril, Gleisi afirma que Lula é um preso político no Brasil. Ainda na entrevista, a senadora diz que o objetivo da prisão é não permitir que Lula seja candidato na eleição deste ano e faz um convite para uma campanha pela libertação do ex-presidente. Gleisi foi alvo de críticas por conta do vídeo, inclusive por parte de parlamentares que alegaram que ela teria pedido ajuda de terroristas para libertar o ex-presidente da cadeia.
> Passando a limpo: Gleisi pediu ajuda ao EI para libertar Lula?
Ao Supremo, o deputado alegou que a presidente do PT cometeu crime contra a segurança nacional ao convocar o mundo árabe para lutar pela liberdade do ex-presidente.
O vice-procurador-geral afirma que o que foi dito pela senadora é um discurso político, em legítima manifestação de seu pensamento e de sua opinião. Sua manifestação não caracteriza conduta típica, punível e culpável, em nenhuma das inúmeras hipóteses veiculadas nas normas supra transcritas. Nem em qualquer outra norma, escreve Maia, à frente do Ministério Público Federal, enquanto Raquel Dodge está em viagem a Paris.
Não havendo necessidade de qualquer outra instrução probatória, sendo suficiente para apreciação do tema a documentação (inclusive mídia) já existente, e havendo prova de não ocorrência de qualquer fato típico, punível e culpável, por se estar em situação de exercício legítimo da liberdade de expressão e de pensamento, determino o arquivamento desta Notícia de Fato.
O ex-presidente Lula foi condenado em primeira e segunda instâncias, por unanimidade, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP). Sentenciado inicialmente pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a 9 anos e meio de prisão, o petista teve sua prisão revista para 12 anos e um mês pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre.

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