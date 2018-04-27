PGR arquiva ação contra Gleisi por entrevista à Al-Jazeera

Em parecer enviado nesta quinta-feira (26) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, determinou o arquivamento da representação contra a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann. A notícia de fato foi apresentada à Corte pelo deputado federal Major Olímpio (PSL-SP) em relação à entrevista concedida pela petista à rede Al-Jazeera sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato.

Senadora Gleisi Hoffmann fala à rede Al Jazeera Crédito: Reprodução/Facebook

No vídeo, veiculado no dia 18 de abril, Gleisi afirma que Lula é um preso político no Brasil. Ainda na entrevista, a senadora diz que o objetivo da prisão é não permitir que Lula seja candidato na eleição deste ano e faz um convite para uma campanha pela libertação do ex-presidente. Gleisi foi alvo de críticas por conta do vídeo, inclusive por parte de parlamentares que alegaram que ela teria pedido ajuda de terroristas para libertar o ex-presidente da cadeia.

Ao Supremo, o deputado alegou que a presidente do PT cometeu crime contra a segurança nacional ao convocar o mundo árabe para lutar pela liberdade do ex-presidente.

O vice-procurador-geral afirma que o que foi dito pela senadora é um discurso político, em legítima manifestação de seu pensamento e de sua opinião. Sua manifestação não caracteriza conduta típica, punível e culpável, em nenhuma das inúmeras hipóteses veiculadas nas normas supra transcritas. Nem em qualquer outra norma, escreve Maia, à frente do Ministério Público Federal, enquanto Raquel Dodge está em viagem a Paris.

Não havendo necessidade de qualquer outra instrução probatória, sendo suficiente para apreciação do tema a documentação (inclusive mídia) já existente, e havendo prova de não ocorrência de qualquer fato típico, punível e culpável, por se estar em situação de exercício legítimo da liberdade de expressão e de pensamento, determino o arquivamento desta Notícia de Fato.