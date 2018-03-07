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À mando de Barroso

PF vai investigar vazamento de decisão sobre sigilos de Temer

No despacho, ministro disse que defesa de Temer teve acesso a informações sigilosas da investigação

Publicado em 06 de Março de 2018 às 22:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 22:44
Barroso observou que, no pedido para ter acesso à decisão, os advogados de Temer tinham conhecimento até mesmo dos números dos procedimentos sigilosos de investigação Crédito: Beto Barata | PR
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a investigação do vazamento da decisão tomada por ele de quebrar os sigilos bancários do presidente Michel Temer. No despacho, Barroso observou que, no pedido para ter acesso à decisão, os advogados de Temer tinham conhecimento até mesmo dos números dos procedimentos sigilosos de investigação.
> Temer pede ao STF acesso a processo de quebra de sigilo bancário
Verifico que a petição apresentada pela ilustre defesa do excelentíssimo senhor presidente da República revela conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos, escreveu o ministro. Ele determinou à Polícia Federal apuração das responsabilidades cabíveis.
> Padilha diz que Temer 'não tem nada a esconder'
A decisão foi divulgada pela imprensa na segunda-feira (5). No entanto, por se tratar de procedimento sigiloso, o gabinete de Barroso não confirmou os detalhes do procedimento. Os dados bancários de Temer servirão para instruir um inquérito que apura se o presidente favoreceu a empresa Rodrimar na edição do decreto dos portos.
> Barroso autoriza quebra do sigilo bancário de Temer

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