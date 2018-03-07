PF vai investigar vazamento de decisão sobre sigilos de Temer

Barroso observou que, no pedido para ter acesso à decisão, os advogados de Temer tinham conhecimento até mesmo dos números dos procedimentos sigilosos de investigação Crédito: Beto Barata | PR

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a investigação do vazamento da decisão tomada por ele de quebrar os sigilos bancários do presidente Michel Temer. No despacho, Barroso observou que, no pedido para ter acesso à decisão, os advogados de Temer tinham conhecimento até mesmo dos números dos procedimentos sigilosos de investigação.

Verifico que a petição apresentada pela ilustre defesa do excelentíssimo senhor presidente da República revela conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos, escreveu o ministro. Ele determinou à Polícia Federal apuração das responsabilidades cabíveis.