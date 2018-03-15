PF tem duas linhas de investigação e não descarta novos envolvidos

O delegado da Polícia Federal Vitor Moraes Soares disse que a Operação Voto Livre, cujo intuito é combater a disseminação de fake news (notícias falsas) para influenciar eleitores capixabas, segue duas linhas de investigação no caso de uma suposta falsa pesquisa de intenção de votos que colocava o governador Paulo Hartung (PMDB) em vantagem na disputa eleitoral deste ano. Já o deputado Amaro Neto (ex-SDD e agora no PRB) aparecia como favorito na corrida ao Senado, segundo a investigação.

Vitor Moraes Soares, delegado da Polícia Federal durante coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Moraes também destacou que a PF ainda apura "se havia a ciência ou não" da Secretaria Estadual de Esportes - alvo de busca e apreensão na operação - e do governo do Estado no caso. Ele não descartou o envolvimento de outras pessoas no esquema.

As declarações de Moraes, responsável pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, foram dadas durante entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (15).

A Operação Voto Livre cumpriu mandados de busca e apreensão, determinados pelo juiz da 52ª zona eleitoral de Vitória, Rodrigo Cardoso, na última quarta-feira (14). Dentro da Secretaria de Esportes foram apreendidos um computador e dois celulares. Seriam os equipamentos usados pelo assessor especial da pasta Evandro Figueiredo. Ele é apontado pela investigação como responsável pela disseminação do que a PF está considerando ser fake news.

DUAS PESQUISAS

Segundo o delegado Vitor Moraes Soares, a investigação mostra que há duas pesquisas irregulares que foram compartilhadas. Uma que foi divulgada em grupos de WhatsApp com números percentuais de intenção de votos de candidatos ao governo do Estado e ao Senado, e outra, publicada em uma coluna política no site Capixabão.com, mas que não mostrava números e apontava o ranking com a posição de cada candidato.

O que temos de concreto é que as pesquisas não foram registradas perante à Justiça Eleitoral. A partir do momento que se dá a divulgação ao grande público, sem esse registro, isso já se caracteriza crime. Ela não poderia ter sido divulgada por meio da internet e nem por aplicativos de WhatsApp, disse Moraes à rádio CBN Vitória.

LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

O delegado também afirmou que há duas linhas de investigação sendo consideradas. Uma delas é a de que alguém pagou um instituto, que realizou a pesquisa, compilou os dados, mas não os submeteu para registro na Justiça Eleitoral. Para esse caso, a pena aos condenados pode chegar de seis meses a um ano de prisão.

A outra hipótese é a de que a pesquisa tenha sido "criada de acordo com o intelecto e os interesses do autor, e aí ela é divulgada. Nesta ocasião, a pena pode chegar a cinco anos (de prisão)", explicou o Moraes.

OUTROS ENVOLVIDOS

Outra possibilidade que ainda não está descartada pela investigação é a de participação de outras pessoas na publicação da pesquisa. "Se havia a ciência ou não da secretaria (Estadual de Esportes) e do próprio governo (do ES), só poderemos descartar quando a perícia nos celulares e no computador (que foram apreendidos na operação) ficarem prontos. Os aparelhos estão sendo analisados pela Polícia Federal, que deve emitir um laudo em 30 dias", finalizou o delegado.

O SECRETÁRIO

O chefe da Sesport é Roberto Carneiro (PRB). Desde quarta-feira (14), ele está sendo acionado pela reportagem para se manifestar sobre a ação da PF dentro da secretaria, mas não se posicionou sobre o assunto. Novamente procurado nesta quinta-feira (15), ele não concedeu entrevista.

O Executivo mantém a manifestação oficial da Superintendência Estadual de Comunicação de que a prática apontada pela PF não é orientada pelo governo, que apoia a investigação. Tratou-se de uma postura pessoal e isolada de um comissionado do governo, frisou a superintendente de Comunicação, Andréia Lopes, na quarta-feira.

O DEPUTADO

Evandro Figueiredo é ligado ao deputado estadual Amaro Neto (PRB). Indicado como candidato com maior intenção de votos ao Senado na suposta pesquisa falsa investigada pela Polícia Federal na Operação Voto Livre, que teria sido lançada no ar por Evandro, Amaro Neto disse nesta quinta-feira (15) que é a favor do cerco de combate às fake news, mas destacou que a sondagem eleitoral é verdadeira, apesar de ter sido feita somente para consumo interno de um partido.

Se isso deveria ser compartilhado ou não, a Polícia Federal é quem vai dizer, afirmou Amaro.

Apontado como o responsável pela publicação da pesquisa, o ex-assessor especial da Secretaria Estadual de Esportes Evandro Figueiredo fez parte do gabinete de Amaro na Assembleia. O deputado, no entanto, diz que conhecia Evandro apenas como uma figura pública de Jardim Camburi.

Politicamente, Amaro tem influência na secretaria de Esportes e nas nomeações para a pasta. Foi dele a indicação para que ela fosse comanda por Max da Mata (PDT), no início de 2017.

Ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa, Roberto Carneiro foi o vice de Amaro Neto na disputa pela Prefeitura de Vitória, em 2016. Substituiu Max da Mata na secretaria, a partir de agosto do ano passado.

Evandro era filiado ao PDT. De acordo com dirigentes do partido, também está a caminho do PRB de Amaro e Carneiro. (Com informações de Vinícius Valfré e Rafael Silva)

O CASO

Um comissionado da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), que já trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado, é apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis por divulgações de fake news (notícias falsas) com intuito de influenciar o voto do eleitor capixaba nas próximas eleições.

De acordo com a Polícia Federal, ele esteve envolvido na divulgação de uma "pesquisa eleitoral", que teria sido feita pelo partido PSD, no site Capixabão.com. Apenas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral podem ser publicadas.

Fontes ligadas à investigação confirmaram ao jornal A GAZETA que o investigado é o assessor especial da Sesport Evandro Figueiredo. O outro responsável é o dono do site Capixabão, Arnóbio Paganotto, o Nobinho. Antes de serem publicados no site, números da pesquisa fraudulenta circularam em grupos de WhatsApp.

O título do texto publicado pelo Capixabão era: "Paulo Hartung tem a preferência do eleitor da Grande Vitória". Além de falar em vantagem do atual governador nas intenções de voto, o site também mencionava que o deputado estadual Amaro Neto (ex-SD e agora no PRB) era favorito na corrida ao Senado.

"Essa pesquisa nunca existiu. Jamais foi realizada nenhuma pesquisa", afirmou o delegado Vitor Moraes Soares, da Polícia Federal.

Ainda de acordo com o delegado, a investigação da PF não mostrou qualquer participação do governador na divulgação da notícia falsa. "Não há qualquer indício de que o governador tenha anuído ou mesmo determinado a disseminação da pesquisa eleitoral falsa", afirmou Soares.

confirmaram a filiação ao PRB. O secretário estadual de Esportes, Roberto Carneiro (agora no PRB), é aliado de Hartung e de Amaro Neto. Amaro, Carneiro e o subsecretário administrativo de Esportes, Devanir Ferreira (PRB), estiveram na tarde desta quarta-feira em Brasília, onde Amaro e Carneiro

Evandro Figueiredo ocupa um cargo de livre nomeação e exoneração. O salário dele, como assessor especial da Sesport, é de R$ 5.689,13 brutos, de acordo com o Portal da Transparência.

A OPERAÇÃO VOTO LIVRE

A Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quarta-feira (14) com o intuito de combater a disseminação de fake news (notícias falsas) para influenciar eleitores capixabas.

De acordo com a PF, a Operação Voto Livre cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na sede da Sesport e na casa de um dos investigados. Além disso, dois mandados de intimação foram cumpridos. Doze policiais participaram da operação. Um computador e dois celulares foram apreendidos na Sesport.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de pesquisa eleitoral fraudulenta e falsidade ideológica. A pena pode chegar a detenção de seis meses a um ano ou multa.

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DENÚNCIA

A investigação começou após a PF receber uma denúncia de uma suposta falsa pesquisa eleitoral de intenção de votos compartilhada pelo WhatsApp.

Durante as investigações, segundo a PF, também foi verificada a divulgação de uma suposta falsa pesquisa eleitoral pelo site Capixabão.com.

OUTRO LADO

Procurada desde esta quarta-feira (14) pelo Gazeta Online, a Secretaria Estadual de Esportes ainda não se manifestou. Ontem, a superintendente estadual de Comunicação, Andréia Lopes, descartou qualquer ligação do governo com a prática de divulgação de fake news. Ela garantiu que haveria "apuração rigorosa" sobre o fato atribuído ao agora ex-servidor público.

Por meio de nota, o site Capixabão se disse surpreso com a operação da PF: "Nos causa espanto o fato de nosso portal fazer parte de uma investigação de matérias tipo Fake News (notícias falsa), sendo que temos uma empresa com CNPJ registrado, endereço fixo e recolhemos nossos impostos. Procuramos sempre divulgar informações baseadas em fatos reais e não especulativos".

Confira a nota, na íntegra:

Tendo em vista a deflagração da operação Voto Livre realizada pela Polícia Federal, o Portal Capixabão vem a público esclarecer que, tem mais de 12 anos de atuação no ramo do Jornalismo, com mais de um milhão de acessos por mês e sempre pautou a divulgação de suas notícias na boa prática jornalística, com a devida apuração dos fatos, realizada por jornalistas registrados em sua identidade de classe.

Há cerca de dois meses implantamos em nosso portal a coluna Bastidores da Política, com o objetivo de informar nossos leitores com tudo que acontece nos bastidores da política capixaba, de forma independente, imparcial e em tempo real.

Nos causa espanto o fato de nosso portal fazer parte de uma investigação de matérias tipo Fake News (notícias falsa), sendo que temos uma empresa com CNPJ registrado, endereço fixo e recolhemos nossos impostos. Procuramos sempre divulgar informações baseadas em fatos reais e não especulativos.

Reforçamos que acreditamos na carta magna de nosso país, onde está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento. Nos colocamos à disposição de todos, para quaisquer esclarecimentos.

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