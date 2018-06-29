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Investigação

PF pede que inquérito contra Temer seja prorrogado por mais 60 dias

Prazo para encerrar investigação terminaria em julho; Barroso irá decidir sobre pedido

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 01:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 01:47
O inquérito apura se Temer recebeu propina de empresas portuárias Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A Polícia Federal (PF) pediu nesta quinta-feira (28) para o inquérito que investiga irregularidades no setor portuário ser prorrogado por mais 60 dias. Um dos alvos é o presidente Michel Temer. Caberá ao ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), decidir se aceita o pedido ou não. O ministro está esperando o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de tomar uma decisão.
A investigação já foi prorrogada outras duas vezes por Barroso, em ambos os casos por 60 dias. A última foi em maio, o que significa que o prazo terminaria em julho. Entre as medidas que já foram tomadas está a quebra do sigilo bancário de Temer.
O inquérito apura se Temer recebeu propina de empresas portuárias em troca de favorecê-las em medidas de governo, como uma medida provisória e um decreto sobre o setor portuário. O presidente nega as acusações.
Na semana passada, Barroso autorizou a inclusão de delação de Lúcio Funaro, operador do MDB, no inquérito. No acordo, Funaro afirmou que uma medida provisória (MP) aprovada em 2013 favoreceu o Grupo Libra, que atua no Porto de Santos.
Além da MP, também há a suspeita de que o Decreto dos Portos, assinado por Temer em maio de 2017, teria favorecido a Rodrimar. A PF investiga a atuação do ex-deputado e assessor de Temer Rodrigo Rocha Loures como interlocutor do governo junto à empresa.
Na terça-feira, o Tribunal de Contas da União (TCU) entendeu que o decreto beneficiou de forma indevida empresas do setor portuário, ao permitir a prorrogação dos contratos de arrendamento para até 70 anos.

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