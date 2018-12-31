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Brasília

PF faz operação contra grupo que ameaçou atacar Bolsonaro em posse

A Polícia Militar informou a PF sobre suposto plano para um ataque na posse de Bolsonaro, marcada para esta terça (1).

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 14:23

Publicado em 

31 dez 2018 às 14:23
Bolsonaro diz que vai revogar medidas que não têm beneficiado o país Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal cumprem, nesta segunda (31), sete mandados de busca e apreensão em operação sobre grupo que ameaçou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e que anunciou ter deixado uma bomba no Santuário Menino Jesus , em Brazlândia (DF), na noite de Natal. Os mandados são cumpridos em Brasília, Goiás e São Paulo.
As investigações, em segredo de Justiça, miram o grupo Maldição Ancestral, que se intitula terrorista e divulgou em seu site ter implantado o artefato explosivo no templo.
A Polícia Militar informou a PF sobre suposto plano para um ataque na posse de Bolsonaro, marcada para esta terça (1).
"Se a facada não foi suficiente para matar Bolsonaro, talvez ele venha a ter mais surpresas em algum outro momento. Haverá aqui em Brasília a posse presidencial e estamos em Brasília e temos armas e mais explosivos estocados", disse o grupo no site.
Por ora, crime apuração é o de associação criminosa.
O presidente eleito foi vítima de uma facada ainda em campanha em Juiz de Fora, em 6 de setembro, razão pela qual tem sido cercado por um forte esquema de segurança.
O aparato previsto para a posse é sem precedente. Envolve o bloqueio de várias vias e até atiradores de elite.
 

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