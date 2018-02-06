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Operação Patmos

PF encontra 12 ligações entre Temer e coronel Lima em um mês

João Baptista Lima Filho foi acusado de intermediar propina para presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 22:39

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 22:39

O presidente Michel Temer discursa em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Um relatório da Polícia Federal (PF) encontrou 12 ligações aparentemente entre o presidente Michel Temer e o coronel aposentado João Baptista Lima Filho, entre abril e maio de 2017. Lima é amigo de Temer e foi apontado na delação da J&F como intermediário de propina para o presidente.
O telefone do coronel foi apreendido na Operação Patmos, baseada na delação da J&F. No dia da operação, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Lima e no escritório da sua empresa, a Argeplan. O inquérito com as informações sobre seu celular foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro.
As ligações ocorreram entre os dia 20 de abril e 13 de maio  a operação foi deflagrada no dia 18 de maio. De acordo com os registros, a ligação mais longa foi de quatro minutos e 45 segundos, enquanto a mais curta foi de sete segundos.
Os investigadores também ressaltaram que Lima tinha os contatos com o empresário Joesley Batista, o ex-assessor presidencial José Yunes, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.
Os dados analisados demonstram João Baptista Lima Filho como sendo um homem com acesso direto ao presidente Temer, a pessoas importantes ligadas ao Governo, bem como a investigados pela Operação Lava-Jato, diz o relatório.
O coronel Lima é investigado, ao lado de Temer, no inquérito que apura se o presidente teria favorecido a empresa portuária, localizada em Santos (SP), e outras companhias do setor, por meio da publicação de um decreto de 2017.
A PF já intimou várias vezes o coronel desde que a investigação começou, no ano passado, mas ele não compareceu em nenhum dos interrogatórios sob o argumento de que enfrenta problemas de saúde. Em um despacho da semana passada, ele foi intimado mais uma vez.

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