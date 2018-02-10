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Investigação

PF diz que Segovia responderá Barroso na Quarta de Cinzas

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso mandou intimar o diretor-geral da PF para esclarecimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 18:22

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 18:22

Segovia só irá responder os questionamentos na quarta-feira (14) Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O diretor-geral da PF, Fernando Segóvia só irá responder aos questionamentos do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, 14. À agência Reuters, Segovia afirmou que a tendência é que as investigações contra o presidente Michel Temer sobre o Decreto dos Portos sejam arquivadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso mandou intimar o diretor-geral da PF para esclarecimentos.
"Afirmo que em momento algum disse à imprensa que o inquérito será arquivado. Afirmei inclusive que o inquérito é conduzido pela equipe de policiais do GInqE com toda autonomia e isenção, sem interferência da Direção Geral", afirmou o diretor-geral da PF, por meio de nota.

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