Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Acrônimo

PF diz que Pimentel pagou obras em hamburgueria da moda com caixa 2

Conclusão de inquérito aponta que petista lavou dinheiro no caso

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 09:47
Fernando Pimentel Crédito: Valter Campanato/ABr - GZ
A Polícia Federal finalizou mais um inquérito da Operação Acrônimo que investigava o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e concluiu que o petista usou recursos de caixa dois de sua campanha eleitoral para construção e reforma de uma unidade do restaurante Madero, em Piracicaba (SP), da qual seria sócio oculto.
Interrogada pela PF, uma das donas da hamburgueria admitiu que o nome do governador foi incluído na sociedade, mas, diante do avanço nas investigações contra Pimentel, o contrato não foi registrado na Junta Comercial para não deixar pistas.
Por esses fatos, a PF imputou a Fernando Pimentel e mais dois envolvidos no caso a ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O relatório final da PF, obtido com exclusividade pelo GLOBO, foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) há duas semanas e está sob sigilo. No último dia 23, o inquérito foi remetido à Procuradoria-Geral da República (PGR), a quem caberá analisar o material e decidir se oferece formalmente uma nova denúncia contra Pimentel.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados