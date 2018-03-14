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Operação contra fake news

PF cumpre mandados de busca e apreensão na Secretaria Estadual de Esportes

Investigação começou após denúncia de suposta falsa pesquisa eleitoral de intenção de votos

Publicado em 14 de Março de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 15:19
Sede da Sesport, em Vitória Crédito: Secom
A Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) é alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quarta-feira (14) com o intuito de combater a disseminação de fake news (notícias falsas) para influenciar eleitores capixabas. 
De acordo com a PF, a Operação Voto Livre cumpre dois mandados de busca e apreensão, na sede da Sesport e na casa de um dos investigados. Além disso, dois mandados de intimação são cumpridos. Doze policiais participam da operação. Os nomes dos investigados não foram informados pela Polícia Federal.
DENÚNCIA
A investigação começou após a PF receber uma denúncia de uma suposta falsa pesquisa eleitoral de intenção de votos compartilhada pelo WhatsApp.
Durante as investigações, segundo a PF, também foi verificada a divulgação de uma suposta falsa pesquisa eleitoral pelo site Capixabão.com.
OUTRO LADO
O Gazeta Online entrou em contato com a Sesport e o site citado na investigação. A secretaria ainda não se posicionou sobre a ação da Polícia Federal.
Por telefone, um representante do site Capixabão.com se limitou a dizer que "não havia sido notificado".
De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de pesquisa eleitoral fraudulenta e falsidade ideológica. A pena pode chegar a detenção de seis meses a um ano ou multa.
INÉDITO
Denominada Voto Livre, a operação é a primeira da PF no combate às fake news e relacionada às eleições deste ano. A operação acontece em conjunto com a Polícia Civil do Estado.
Nome dos investigados e supostos políticos que seriam beneficiados com as falsas pesquisas não foram relevados pela Polícia Federal, que vai conceder uma entrevista à imprensa às 15h30 desta quarta-feira (14).

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