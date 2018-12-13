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Desvio de recursos em SP

PF cumpre mandado de busca e apreensão no ES

Na mesma operação, a Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta (13) o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi (PSB)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 12:59

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 12:59

Sede da Polícia Federal em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (13) mandados de busca e apreensão em Vila Velha e em São Paulo. A ação faz parte da Operação Trato Feito, que investiga uma organização criminosa voltada para o desvio de recursos públicos em contratos firmados com a o município de Mauá, na Grande São Paulo.
Na manhã desta quinta-feira (13), a reportagem da TV Gazeta flagrou um carro da Polícia Federal em frente a um edifício de luxo, localizado na Praia de Itaparica. 
>Corta a carne e dá ovo para essas crianças todo dia
Na mesma operação, a Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta (13) o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi (PSB) e o ex-secretário de governo da cidade João Eduardo Gaspar. Duzentos e trinta e quatro policiais federais cumprem 54 mandados de busca e apreensão. A investigação é um desdobramento da Operação Prato Feito, deflagrada em maio deste ano.
Dois agentes públicos foram afastados, um contrato com suspeita de fraude foi suspenso e 9 empresas foram proibidas judicialmente de contratar com a Administração Pública. Todas as medidas foram decretadas, a pedido da PF, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
O inquérito policial foi instaurado a partir de informações trazidas aos investigadores durante a análise do material apreendido na Operação Prato Feito, que apontavam outros crimes, além dos que estavam sendo apurados.
Os novos elementos indicam um esquema em que nove empresas pagavam vantagens ilícitas a agentes públicos e políticos para a compra de apoio na Câmara Municipal de Mauá, sobretudo para a obtenção de contratos superfaturados.
Ainda não há informações sobre o cumprimento de mandado no Espírito Santo e qual a relação com a ação da Polícia Federal desencadeada no município de Mauá.
OPERAÇÃO PRATO FEITO
A Operação Prato Feito investiga o desvio de recursos públicos em contratos de diversos municípios, sobretudo aqueles destinados à merenda, uniformes e material escolar. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitações e corrupção ativa e passiva, com penas de 1 a 12 anos de prisão.
PF cumpre mandado de busca e apreensão no ES

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