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Inquérito

PF: atentado contra Bolsonaro foi motivado por inconformismo político

Investigação apontou que Adélio Bispo de Oliveira seguiu candidato no dia do atentado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 21:28

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 21:28

Bolsonaro em recuperação no hospital Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Reprodução | Facebook
O relatório da Polícia Federal (PF) informa que, até o momento, não foram encontrados indícios de mandante ou participação de terceiros na tentativa de Adélio Bispo de Oliveira matar com uma facada o candidato Jair Bolsonaro (PSL). Para a polícia, Adélio tentou matar Bolsonaro por motivo ideológico.
A polícia analisou dois terabytes de informações obtidas em um laptop, quatro celulares e dois chips, entre outros documentos apreendidos em poder de Adélio. No dia do atentado, Adélio acompanhou toda a agenda de Bolsonaro em Juiz de Fora. Ele compareceu até a um hotel onde o candidato almoçou com apoiadores, poucas horas antes de ser atacado.
A PF já abriu um segundo inquérito para refazer e ampliar a apuração. Trata-se de uma cautela adicional da polícia para se proteger contra eventuais críticas. Para investigadores, não há qualquer sinal de revisão do resultado da primeira investigação.
Segundo a PF, Adélio teria decidido atacar Bolsonaro três dias antes do crime, no início deste mês. Ele viu num outdoor que o candidato visitaria Juiz de Fora e, a partir dali, decidiu que tentaria matar Bolsonaro. Ele estava em Juiz de Fora desde agosto, onde tentava emprego.
"Não temos dúvida que o motivo que levou o senhor Adélio foi o inconformismo político com as ideias do candidato Jair Bolsonaro", disse o delegado Rodrigo Morais, que está à frente dos inquéritos sobre o ataque a Bolsonaro.
Adélio foi indiciado no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. As informações sobre o resultado do inquérito foram antecipadas pelo GLOBO na quinta-feira da semana passada.

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