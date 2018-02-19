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Recursos

Pezão diz que intervenção não prevê recursos para polícias do Rio

'Não vai entrar dinheiro nenhum para frota, para combustível', disse governador do RJ
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 16:59

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 16:59

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), afirmou nesta segunda-feira (19), na Favela da Rocinha, que a intervenção federal na segurança do Estado não implica o investimento de dinheiro na Polícia Militar ou Civil.
O governador Luiz Fernando Pezão durante cerimônia de assinatura de decreto de intervenção federal na segurança do Rio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Não vai entrar dinheiro nenhum para frota, para combustível. Isso tudo estamos vencendo agora, compramos mil veículos para a PM", afirmou o governador, durante reinauguração da Biblioteca Parque, na comunidade. "Mas não consigo dinheiro num estalar de dedos, minha prioridade era pagar os salários em dia; agora vamos renovar a frota, vamos comprar 200 blindados para uso em áreas conflagradas."
Até agora não foi discutido nenhum aporte novo de recurso para a segurança, segundo o governador. "Mas vamos esperar, vamos esperar a aprovação no Congresso", disse o governador. "Fuzil é arma de guerra em qualquer lugar do mundo. Quando um cidadão porta um fuzil, o que aparece em qualquer lugar do planeta são as Forças Armadas para combater, não é a polícia."

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