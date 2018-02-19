Pezão diz que intervenção não prevê recursos para polícias do Rio

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), afirmou nesta segunda-feira (19), na Favela da Rocinha, que a intervenção federal na segurança do Estado não implica o investimento de dinheiro na Polícia Militar ou Civil.

O governador Luiz Fernando Pezão durante cerimônia de assinatura de decreto de intervenção federal na segurança do Rio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Não vai entrar dinheiro nenhum para frota, para combustível. Isso tudo estamos vencendo agora, compramos mil veículos para a PM", afirmou o governador, durante reinauguração da Biblioteca Parque, na comunidade. "Mas não consigo dinheiro num estalar de dedos, minha prioridade era pagar os salários em dia; agora vamos renovar a frota, vamos comprar 200 blindados para uso em áreas conflagradas."