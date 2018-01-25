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Após condenação de Lula

Petistas fazem reunião de emergência na sede do partido

Muitos militantes chegaram a chorar depois do resultado unânime na tarde desta quarta-feira, 24
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 21:56

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:56

O PT vai registrar a candidatura de Lula à Presidência em 15 de agosto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Instituto Lula | Divulgação
A decisão do Tribunal Regional Federal da 4. Região (TRF-4) que condenou por unanimidade o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o PT convocar uma reunião de emergência com alguns dirigentes, na sede do partido, em São Paulo. O PT vai registrar a candidatura de Lula à Presidência em 15 de agosto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tentar reverter a decisão que o tornou inelegível pela lei da Ficha Limpa, embora, nos bastidores, já considere remota a possibilidade de mudar esse quadro.
Assim que o voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo, foi lido, alguns petistas que estavam reunidos com Lula, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, caíram no choro. "Muita gente se emocionou", contou o senador Humberto Costa (PT-PE). "Mas vamos até as últimas consequências com o nome de Lula. Se houver impugnação, isso deve acontecer por volta de setembro."
O ex-governador da Bahia Jaques Wagner, um dos cotados para ser o Plano B do PT, foi dar um abraço em Lula no sindicato, em São Bernardo. Disse, porém, que não está nesse páreo. O outro nome citado é o do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
"Recebemos com muita perplexidade esse resultado", afirmou o senador Jorge Viana (AC). "Fico chocado de ver essa caçada contra Lula. Não é possível que um tribunal tenha se partidarizado dessa forma." Para o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, Lula é o único nome capaz de "pacificar" o País. "Se tem uma liderança capaz de estar à frente da pacificação política no Brasil, de dar estabilidade às instituições e garantias à economia é Lula."
"Vou recomeçar". Eram 10h08 quando Lula chegou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, vestido com uma camiseta vermelha, para acompanhar em um telão o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF) que pode torná-lo inelegível. "Comecei aqui e aqui vou recomeçar", disse Lula, ao receber a solidariedade dos petistas.
O ex-presidente até pediu votos para a disputa ao Palácio do Planalto. "Você vota em mim, Devanir?", perguntou ele ao ex-deputado Devanir Ribeiro, que foi diretor do sindicato na época em que Lula comandava a entidade . Um coro do jingle "Lula lá", que marcou as campanhas do petista, foi improvisado pela turma, muitos de cabelos brancos. "A gente está meio velho, cansado e até um pouco desafinado, mas continua confiante", afirmou Devanir. "Estamos juntos", afirmou o ex-presidente.

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