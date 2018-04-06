Petistas do ES vão se reunir com Lula em São Paulo

João Coser preside o PT no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini | GZ

Petistas de todo o país foram chamados para uma reunião de emergência na quinta-feira (5), em São Paulo, com a cúpula nacional do partido. Do Estado, partem o presidente do diretório capixaba, João Coser, e o líder da bancada na Assembleia Legislativa, José Carlos Nunes. De acordo com o deputado, o próprio ex-presidente Lula deverá participar do encontro, do qual sairão encaminhamentos para as bases.

É reunião com a direção nacional. Lula estará presente. Amanhã (hoje) vamos falar sobre o que vamos fazer, quais encaminhamentos vamos tirar, afirmou Nunes. Coser também disse que aguarda orientações do diretório nacional para decidir eventuais manifestações e atos contrários à prisão.

José Carlos Nunes é deputado estadual Crédito: REINALDO CARVALHO | ALES

A ordem do juiz federal Sérgio Moro para que Lula seja preso causou revolta entre os correligionários do ex-metalúrgico.

(Estou) Triste, indignado e surpreso, pois esperávamos ter tempo para esgotarmos os recursos. Mas faz parte do processo. A prisão já estava decretada. Vamos continuar na luta, afirmou Coser.

Para o único deputado federal capixaba do PT, Helder Salomão, a medida é mais uma etapa do golpe com o qual parte do Judiciário está comprometido. Ele avalia que a Justiça não tem o mesmo empenho contra figuras como Aécio Neves (PSDB) e outras do núcleo duro do governo Temer.

Nossa Constituição foi rasgada por quem deveria guardá-la. O objetivo principal desse processo é não permitir que Lula seja candidato. Se ele tivesse 5% das intenções de voto, ele nem seria julgado, afirmou.

O secretário de mobilização do PT capixaba, Perly Cipriano, chamou o juiz Sérgio Moro, responsável pela ordem de prisão, de fascista. É mais um ato arbitrário do fascista Sérgio Moro. Lula não cometeu crime e ele o condenou. O TRF-4 continuou. É um atentado não só contra Lula, mas contra a democracia. O Brasil viveu uma ditadura de fardas e agora vive uma ditadura civil, declarou.

Os petistas continuam afirmando que o único plano para as eleições presidenciais é a candidatura de Lula, embora ela deva ser barrada pela Justiça Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa.

Para eles, ainda que preso, Lula crescerá e será decisivo no pleito de outubro. Fiquei dez anos preso (na ditadura militar) e não saí menor da cadeia. Saí maior. Mandela, Gandhi, Tiradentes e Cristo foram presos. Lula sairá maior e Moro vai mergulhando no lixo da História, afirmou Perly. Com a prisão, Lula vai crescer. Pode fazer uma pesquisa amanhã e vão ver que ele está maior do que hoje, cravou Helder.