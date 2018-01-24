Petistas do ES avaliam que Lula será condenado e criticam a Justiça

João Coser , ex-prefeito de Vitória e presidente do PT-ES Crédito: Vitor Jubini

Petistas capixabas avaliam que o ex-presidente Lula (PT) terá a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Para os correligionários do ex-presidente, no entanto, uma decisão desfavorável faz parte do que consideram um "golpe". Nesta quarta-feira (24), a 8ª Turma do tribunal julgará o recurso do petista, condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses no caso do triplex do Guarujá (SP).

"Temos como princípio confiar na Justiça, mas compreendendo que o julgamento tem tratamento diferenciado. Eu não poderia fazer uma boa avaliação sobre amanhã (quarta). Este será o processo que completa o golpe. Tiraram a Dilma para colocar um plano de governo contra os trabalhadores. Não fariam isso para deixar o Lula ser presidente de novo", disse o presidente do PT no Espírito Santo, João Coser.

O deputado federal do partido Givaldo Vieira também acredita que a condenação de Lula já é fato consumado, mas garante que nada estará perdido para o ex-presidente.

"Lula sairá cada vez mais forte. A grande maioria da população tem convicção de que ele é inocente, sua eventual condenação resultará em embate jurídico e ele seguirá candidato. Pelo tamanho da reação do Brasil e do mundo deverá crescer ainda mais, na medida que se aproxima o pleito", afirmou.

João Coser, ex-prefeito de Vitória e presidente do PT-ES

"Temos como princípio confiar na Justiça, mas compreendendo que o julgamento tem tratamento diferenciado, com a velocidade que o tribunal trabalhou puxando para janeiro o julgamento que seria no meio do ano, não poderia fazer uma boa avaliação sobre amanhã."

Givaldo Vieira, deputado federal do PT

"Infelizmente, o script está montado, o Judiciário do Brasil tem sido um Poder parcial. Temos uma decisão em primeira instância sem fundamento e, na instância de segundo grau, o processo teve recorde em tramitação. Tudo foi feito no sentido de condenar Lula e tirar o principal concorrente da disputa presidencial."

Perly Cipriano, fundador do PT-ES

"Pode dar tudo, 2 a 1, o processo ser jogado para frente, 3 a 0. Não tem prova nenhuma. Documentos recentes falam que o apartamento é da OAS e está penhorado na Caixa, só isso já teria que anular o processo."

José Carlos Nunes, deputado estadual do PT

"Acho que os três juízes que vão julgar o recurso do Lula vão votar a favor dele, até porque o processo julgado pelo Moro não encontrou nada que pudesse justificar a decisão, que foi muito mais política do que jurídica."

Honório Siqueira, deputado estadual do PT