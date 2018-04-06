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Prisão

Petistas defendem que Lula não se entregue em prazo definido por Moro

Ala sugere que ex-presidente aguarde possível liminar no STF ou espere PF em sindicato

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 00:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 00:23
Se decidir se apresentar, Lula só deve fazer isso perto do prazo final dado pelo juiz Sergio Moro Crédito: Ricardo Stuckert
Lideranças petistas defendem que o ex-presidente Lula aguarde a possibilidade do ministro Marco Aurélio Mello conceda uma liminar na ação protocolada pelo advogado Antonio Carlos de Almeida, o Kakay, antes de se apresentar à Polícia Federal.
Uma hipótese discutida no partido é que Lula não se apresente à polícia e espere a PF ir prendê-lo no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, onde milhares de pessoas se reúnem para apoiá-lo.
Se decidir se apresentar, Lula só deve fazer isso perto do prazo final dado pelo juiz Sergio Moro. O magistrado decidiu que o petista deve se apresentar até 17h desta sexta-feira (6).
A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) defendeu, em sua conta no Twitter, que Lula não se entregue em Curitiba, como foi determinado por Moro.
À noite, Lula foi ao Sindicato dos Metalúrgicos à noite, onde se reuniram sindicatos, movimentos sociais e outros aliados.
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e movimentos de esquerda como Frente Brasil Popular, União da Juventude Socialista do PCdoB e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) chamaram a militância para um ato em defesa de Lula no sindicato. 
 

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