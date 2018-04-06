Petistas defendem que Lula não se entregue em prazo definido por Moro

Se decidir se apresentar, Lula só deve fazer isso perto do prazo final dado pelo juiz Sergio Moro Crédito: Ricardo Stuckert

Lideranças petistas defendem que o ex-presidente Lula aguarde a possibilidade do ministro Marco Aurélio Mello conceda uma liminar na ação protocolada pelo advogado Antonio Carlos de Almeida, o Kakay, antes de se apresentar à Polícia Federal.

Uma hipótese discutida no partido é que Lula não se apresente à polícia e espere a PF ir prendê-lo no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, onde milhares de pessoas se reúnem para apoiá-lo.

Se decidir se apresentar, Lula só deve fazer isso perto do prazo final dado pelo juiz Sergio Moro. O magistrado decidiu que o petista deve se apresentar até 17h desta sexta-feira (6).

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) defendeu, em sua conta no Twitter, que Lula não se entregue em Curitiba, como foi determinado por Moro.

À noite, Lula foi ao Sindicato dos Metalúrgicos à noite, onde se reuniram sindicatos, movimentos sociais e outros aliados.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e movimentos de esquerda como Frente Brasil Popular, União da Juventude Socialista do PCdoB e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) chamaram a militância para um ato em defesa de Lula no sindicato.