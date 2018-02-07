Petistas criticam fala de Fux: político ficha suja é irregistrável

Ministro Luiz Fux assinou liminar que universalizou pagamento do benefício Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O PT criticou as declarações do ministro Luiz Fux, recém-empossado como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de que "político ficha suja é irregistrável", dadas em entrevista exclusiva ao GLOBO. Fux não citou especificamente o caso do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância a doze anos de prisão, e líder nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência. Mas disse que todos aqueles que se enquadram na Lei da Ficha Limpa não podem sequer registrar suas candidaturas. Ainda assim, para o deputado Wadih Damous (PT-RJ) ele cometeu uma "impropriedade" ao se manifestar sobre um caso que provavelmente terá de ser julgado pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, corte da qual Fux também faz parte.

Para Damous, que já presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio, o posicionamento do novo presidente do TSE é "estapafúrdio". Segundo os petistas, a fala de Fux não influenciará em nada a decisão de Lula de recorrer da sentença proferida no caso do tríplex do Guarujá nem de registrar sua candidatura na corrida ao Palácio do Planalto.

 O ministro Fux cometeu uma impropriedade, acabou falando sobre um caso concreto como presidente da corte, já que ele vai acabar tendo que participar desse julgamento. É estapafúrdio esse entendimento de que não pode registrar a candidatura. Até hoje o candidato sempre registrou sua candidatura e se houver impugnação, o TSE julga  afirmou Damous.

Já o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) disse acreditar que a manifestação de Fux não vale para Lula. Isso porque o partido conta com a possibilidade de conseguir reverter a sentença nas instâncias superiores. O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) publicou ontem a decisão de manter a condenação a Lula, ampliando a pena prevista na 1a instância, pelo juiz Sérgio Moro. Agora, o ex-presidente pode apresentar um recurso até o dia 20 de fevereiro.