Petistas confirmam ato em defesa do ex-presidente Lula no ES

Evento "LulaLivre" no Facebook Crédito: (Foto: Reprodução/Facebook)

O presidente do PT do Espírito Santo, João Coser, e o líder da bancada na Assembleia Legislativa, deputado José Carlos Nunes, confirmaram o ato #LulaLivre, em defesa do ex-presidente Lula, nesta sexta-feira (06), que partirá da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) a partir das 16h.

De acordo os petistas, uma frente, constituída por diversos movimentos sociais, teve uma plenária na noite desta quinta (05) e ficou definido o protesto com concentração na Ufes e caminhada pelas vias de Vitória.

"Estou a caminho de São Bernado do Campo, junto com o deputado Nunes. Enquanto daremos força, em um gesto de solidariedade a Lula, haverá uma manifestação na Ufes, convocada pelos movimentos sociais, em defesa do nosso ex-presidente", disse Coser.

O ato em defesa do ex-presidente conta com um evento, organizado pela Frente Brasil Popular  ES, no Facebook. Estaremos nas ruas denunciando o GOLPE em nossa democracia!, diz a descrição do evento.

Além de Vitória, outras capitais tem eventos semelhantes marcados para esta sexta-feira.

PETISTAS VÃO SE REUNIR COM LULA

Sobre a reunião de emergência com a cúpula nacional do PT, João Coser contou que é um ato de solidariedade a Lula. É uma forma de registrar a nossa indignação com esse processo, com a condenação, e principalmente com o método e a velocidade. É um gesto de companheiros que compreendem que ele esta sendo injustiçado, concluiu. , João Coser contou que é um ato de solidariedade a Lula. É uma forma de registrar a nossa indignação com esse processo, com a condenação, e principalmente com o método e a velocidade. É um gesto de companheiros que compreendem que ele esta sendo injustiçado, concluiu.

Com informações de Eduardo Dias, da Rádio CBN