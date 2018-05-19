Pesquisa presidencial com nome de Doria preocupa aliados de Alckmin

O ex-prefeito João Doria (PSDB), pré-candidato ao governo de São Paulo, voltou a entrar em sondagens eleitorais e isso colocou a campanha tucana em alerta Crédito: Fernando Madeira

Para mostrar que sua candidatura continua firme no PSDB apesar do fraco desempenho nas pesquisa eleitorais, o pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin começou nesta quinta-feira (18) a apresentar as equipes temáticas que formularão seu programa de governo. Há um esforço para dar ares de normalidade à campanha, mas auxiliares do tucano não descartam novas "tempestades" nos próximos dias. O ex-prefeito João Doria (PSDB), pré-candidato ao governo de São Paulo, voltou a entrar em sondagens eleitorais e isso colocou a campanha tucana em alerta.

Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral pelo Instituto Ipsos na última quarta-feira (17) vai medir a aprovação e o grau de conhecimento de Doria e Alckmin, entre outros presidenciáveis e pessoas que sequer são filiadas a partidos políticos, como os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Cármen Lúcia e o juiz Sergio Moro. A divulgação está prevista para terça-feira. Pelo menos desde março, o ex-prefeito de São Paulo não aparecia em levantamentos eleitorais por causa da indicação dele para a sucessão estadual.

Preocupa a equipe de Alckmin que isso se repita em outras pesquisas. A depender da performance de Doria, a situação acentuaria a desconfiança que vem enfrentando a candidatura do tucano dentro e fora do PSDB.

O levantamento divulgado esta semana pelo CNT/MDA e que apontou uma queda da intenção de voto em Alckmin entre março e maio  de 8,6% para 5,3%  fez ressurgir especulações de uma substituição do seu nome. Doria seria um dos cotados à vaga.

O entorno do presidenciável tucano diz que não passam de rumores. O próprio Doria saiu em defesa de Alckmin na quarta-feira dizendo que ele ainda crescerá nas pesquisas quando as articulações por apoios estiverem encerradas e a campanha começar.

Alckmin adotou o mesmo discurso:

"Tem que crescer na hora certa. Eleição é daqui cinco meses".

Nos bastidores, o time alckmista reclama de um certo abandono da campanha dele pelas lideranças do PSDB. Nessa semana, ele tornou-se alvo mais uma vez do noticiário ligado à Lava-Jato e, na avaliação de auxiliares mais próximos, nem aliados de primeira hora foram a público defender o pré-candidato.

"Parece que ele é candidato de si mesmo", desabafou um desses colaboradores.

Na semana passada, um inquérito que apura na esfera cível um suposto recebimento por Alckmin de doação irregular da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014 foi retirado das mãos do promotor de Justiça que investigava o caso pelo procurador-geral da Justiça, Gianpaolo Smanio. Na ocasião, o chefe do MP paulista defendeu que Alckmin teria foro privilegiado, embora ele tivesse deixado o cargo de governador para disputar a eleição.

Depois de quase uma semana de repercussão negativa  Alckmin está sendo bombardeado nas redes sociais acusado de influência sobre o Ministério Público  Smanio devolveu o caso à promotoria de origem.

O ex-governador tem recebido críticas de colegas de partido que acham que ele deveria investir mais seu tempo na pré-campanha em exposição midiática e viagens pelo país. Essa semana, o tucano esteve apenas em Brasília para uma reunião com o partido e nesta sexta estará em Poços de Caldas (MG).

DÉFICIT FISCAL ZERO

Em tempos difíceis, Alckmin tenta produzir fatos políticos, como o anúncio de experts para a formulação de seu programa de governo acontecerá a conta-gotas e por temas. Nesta quinta, ele apresentou três nomes que formarão a equipe econômica chefiada por Persio Arida. Na semana que vem, serão apresentados integrantes dos grupos de Segurança Pública e Educação.

Mais dois figurões que trabalharam no Plano Real vão compor o time econômico tucano  Edmar Bacha e José Roberto Mendonça de Barros. O terceiro nome apresentado foi o de Alexandre Mendonça de Barros, filho de José Roberto e especialista em agronegócio.

Em São Paulo, o pré-candidato lançou novas promessas para a área econômica: zerar o déficit fiscal de R$ 136 bilhões nos primeiros dois anos de governo e aumentar em 50% as exportações e exportações a longo prazo.

Persio aproveitou a oportunidade para explicar melhor a proposta que vem sendo repetida pelo pré-candidato nas últimas semanas.

"Dobrar a renda do brasileiro não é algo que se consegue em um ano nem em um mandato nem em dois", afirmou o coordenador do plano econômico alckmista.