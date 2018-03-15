Pesquisa encomendada pelo PSD custou R$ 14,8 mil

O Partido Social Democrático (PSD) do Espírito Santo contratou uma pesquisa de opinião sobre avaliação de governo e sobre cenários eleitorais na Grande Vitória, em janeiro. A Brand Consultoria e Gestão foi a empresa responsável pelo serviço, pago em duas parcelas. Uma de R$ 5,2 mil e outra de R$ 9,6 mil.

As duas notas fiscais foram apresentadas à reportagem nesta quinta-feira (15) pelo presidente do PSD, o subsecretário estadual de Desenvolvimento, Neucimar Fraga. A pesquisa foi feita para consumo interno, não havia registro na Justiça Eleitoral e, portanto, não deveria ser divulgada.

no centro da Operação Voto Livre, investigação da Polícia Federal sobre disseminação de fake news (notícias falsas) no Estado. Para a PF, até o momento "não há documentos que demonstram o pagamento e a realização" de pesquisas citadas na investigação. Por isso, a polícia informou que houve divulgação de fake news por parte de um servidor comissionado. Uma suposta pesquisa do PSD está, investigação da Polícia Federal sobre disseminação de fake news (notícias falsas) no Estado. Para a PF, até o momento "não há documentos que demonstram o pagamento e a realização" de pesquisas citadas na investigação. Por isso, a polícia informou que houve divulgação de fake news por parte de um servidor comissionado.

Reprodução de postagem de suposta pesquisa eleitoral Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Além da publicação de um texto com referência a uma pesquisa não registrada no site "capixabao.com", o então ocupante de cargo comissionado na Secretaria de Estado de Esportes também foi apontado como o responsável por enviar pelo WhatsApp outra pesquisa de caráter interno.

Nesta quinta-feira (15), em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado regional de combate ao crime organizado da PF no Estado, Vitor Moraes Soares, afirmou que o PSD e a Brand serão intimados para prestar esclarecimentos.

Diretor de planejamento da Brand, Lucas Margotto afirmou que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Ele confirmou que a empresa foi contratada pelo PSD e afirmou desconhecer informações de vazamento de informações da pesquisa.

"Entregamos ao partido o relatório impresso com orientações, como de que a pesquisa foi contratada para consumo interno e que não foi pedido registro na Justiça eleitoral para posterior divulgação. Deixamos claro. O que o cliente faz com as informações não é responsabilidade do instituto", afirmou.

DUAS HIPÓTESES

Ainda não está claro se o funcionário teve acesso à pesquisa real encomendada pelo PSD à Brand e a divulgou ou se, mesmo havendo uma pesquisa de verdade, ele criou números aleatórios dizendo que eles eram os apurados no levantamento da Brand.

Contudo, nessas duas possibilidades há irregularidade, sustenta o delegado. Se a primeira hipótese for a confirmada, a Lei 9504/97, estabelece que "a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa" que varia entre cerca de R$ 50 e R$ 100 mil.

Se a segunda possibilidade for a confirmada, a mesma lei diz que "a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa" que pode variar entre aproximadamente R$ 50 e R$ 100 mil.

No resumo da operação, enviado nesta quarta-feira (14) à imprensa, a PF informou ainda que o caso também pode ser enquadrado no artigo 350 do Código Eleitoral, que trata de "Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais". A pena, nesse crime, é de reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.

"O que temos de concreto é que as pesquisas não foram registradas perante a Justiça Eleitoral. A partir do momento que se dá a divulgação ao grande público, sem esse registro, isso já se caracteriza crime. Ela não poderia ter sido divulgada por meio da internet e nem por aplicativos de WhatsApp", disse Moraes à rádio CBN Vitória.