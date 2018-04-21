Pesquisa avalia reta final dos governadores no Espírito Santo

Renato Casagrande e Paulo Hartung Crédito: Montagem Gazeta Online

Pesquisas do Instituto Futura feitas para A GAZETA ao longo dos anos mostram como os governos e os governadores têm sido avaliados pela sociedade. No primeiro levantamento de cada um dos últimos anos dos mandatos, de 2006 para cá, evidenciam-se mudanças negativas na percepção das pessoas, tanto com relação à pessoa do governador no cargo quanto com relação ao governo, de maneira geral.

As sondagens foram feitas em fevereiro de 2006, no último ano do primeiro mandato de Paulo Hartung (PMDB); em março de 2010, final do segundo; em abril de 2014, último ano do governo de Renato Casagrande (PSB); e neste mês de abril, no último ano do governo Hartung que começou em 2015.

Em 2006, 74,2% avaliavam Hartung como ótimo ou bom. Na época, sob a liderança dele, tinha-se a virada de página do Estado, após um período no qual ficaram marcadas a corrupção, a atuação do crime organizado e uma profunda crise institucional.

Agora, na pesquisa mais recente, publicada em A GAZETA na semana passada, as avaliações positivas somam 37,4%. A variação representa uma queda de 36,8 pontos percentuais nesse intervalo de 12 anos. É o menor resultado nessa série histórica.

Em 2010, fim do segundo mandato de Hartung, houve pouca variação na comparação com 2006. Era o ano em que o hoje peemedebista passaria o bastão a Casagrande. Reinava o discurso da união de forças pela reconstrução do Estado e contra a ameaça de retrocesso. E 72,8% avaliavam Hartung como bom ou ótimo.

Casagrande assumiu em 2011 e foi avaliado pelo Instituto Futura em 2014. A pesquisa mostrou que a maior parte dos entrevistados o considerava regular, 41,5%. Ele era bom ou ótimo para 41,1%, o que representava 31,7 pontos percentuais a menos que a avaliação positiva obtida por Hartung quatro anos antes. Mas também representa 3,7 pontos a mais do que Hartung tem agora.

O diretor do Instituto Futura José Luiz Orrico destaca que, em 2006 e em 2010, a economia e a organização do Brasil e do mundo iam bem. E isso se refletia no Estado. E as pesquisas foram feitas bem antes das campanhas eleitorais, quando os candidatos conseguem melhorar as avaliações porque fazem mais propaganda, comentou.

Da mesma forma que a avaliação positiva veio caindo ao longo dos anos, a negativa só cresceu. Consideraram Hartung ruim ou péssimo 4,8% dos entrevistados, em 2006, e o índice foi ainda menor em 2010. Com Casagrande, esse resultado negativo aumentou quase cinco vezes, chegando em 15,3%. Agora, Hartung teve 24,3%, segundo o levantamento mais recente.

Também houve um salto de avaliações regulares no período. Eram 18,6% os que viam o governador dessa forma, em 2006. Passaram para 41,5%, em 2014, e agora são 36,4%.

Registros

As quatro pesquisas citadas foram registradas na Justiça Eleitoral, nos seus respectivos anos. Nas de 2006 e 2014, 1.400 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro de ambas era de 2,6 pontos percentuais para mais ou menos. Os levantamentos de 2010 e 2018 tiveram 800 entrevistas, com margem de 3,5 pontos.

HARTUNG E CASAGRANDE REPERCUTEM RESULTADOS

Sem comentar diretamente a evolução das avaliações, o governo Hartung destacou realizações em cenário adverso nos últimos quatro anos. Pontuou ter enfrentado a maior crise econômica dos últimos anos e virado referência para o Brasil.

Em nota, frisou ter conseguido avançar em políticas sociais inovadoras e transformadoras, citando Escola Viva, Rede Cuidar e Ocupação Social, construções de barragens e o programa Reflorestar. Todos esses, segundo o governo, são diferencial do Estado em relação às demais unidades da federação.

O governo também mencionou a realização de R$ 1 bilhão em investimentos, pretendida para 2018, e melhorias para o funcionalismo, como ampliação do auxílio-alimentação e reajuste linear de 5%. Em tempos de mau humor generalizado da sociedade em função das crises econômica e política, o Espírito Santo avança em políticas públicas e é um bom exemplo de modelo de gestão, diz a nota.

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) atribuiu as avaliações dele e do governo dele menores que a dos dois primeiros governos de Hartung a duas razões. Uma é o rompimento da unidade política que existiu até 2013. A outra, mais importante, é de natureza econômica.