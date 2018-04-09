Perfil de Lula no Twitter comemora vitória do Corinthians: 'Timão'

Na cela em que está acomodado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso neste sábado (7), tem à disposição uma TV com canal aberto que transmitiu o jogo que o Corinthians ganhou contra o Palmeiras neste domingo (8). Em seu perfil no Twitter, foi publicada a frase: "Obrigado, timão", com a hashtag #EquipeLula após os dizeres, além de uma foto de arquivo em que Lula aparece com a bandeira do time. Confira:

O juiz federal Sérgio Moro autorizou a instalação de uma televisão de sinal aberto na sala especial no último andar do prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista iniciou o cumprimento da pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex.

Após sua primeira noite na prisão, ele recebeu o café da manhã, pão com manteiga, às 7h45. Como não houve acordo sobre alimentação exclusiva para o ex-presidente, ele é destinatário de uma das 21 marmitas dos presos da Lava Jato que ocupam as celas da carceragem da PF, que fica isolada da 'sala especial' reservada a Lula.

A sala transformada em 'cela' para receber Lula foi preparada há 15 dias. Com 15 metros quadrados, o espaço já foi usado como alojamento de policiais federais em passagem por Curitiba.

No quarto andar do prédio, a 'sala de Estado-maior' exigida por Moro para guardar Lula em razão da 'dignidade do cargo que ocupou' é despojada, mas com banheiro próprio, com pia, vaso sanitário e chuveiro quente. As janelas, pequenas e de vidro, com grades de segurança doméstica. No dormitório, como é tratado o cárcere de Lula por policiais, há uma cama, com um colchão e um armário embutido.