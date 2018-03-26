'Perdemos muito tempo olhando para o passado', diz Casagrande

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Em nome da representação de um chamado movimento novo da política capixaba, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (26), sua pré-candidatura a governador do Estado.

Decidi lançar meu nome para viabilizar minha candidatura de forma sólida, para que o partido possa construir alianças partidárias para sustentá-la. Isso independe das decisões tomadas pelos demais atores políticos. Não dependemos de outras candidaturas nem de outros partidos. O diálogo não se encerra aqui, ele continua, afirmou.

Ainda na noite de ontem, Casagrande participou de um evento em Cariacica ao lado de Rose.

Como não vai mudar de partido ou precisar se desincompatibilizar de cargo público devido ao calendário eleitoral, o socialista não estava preso ao prazo de 7 de abril para anunciar seu futuro político. Ele nega, no entanto, que tenha se sentido ameaçado pela situação de Rose, que desde meados de fevereiro anunciou sua pré-candidatura, ou que esteja sofrendo pressão de aliados, como o prefeito Luciano Rezende (PPS), para se decidir.

Casagrande ressaltou que, após ter ficado dois anos sem realizar nenhum movimento político  desde que deixou o governo, em 2015  começou a percorrer o Estado, no início de 2017, e visitou 60 municípios, o que o deu base na decisão para pleitear a volta ao Palácio Anchieta.

Fiquei um ano debatendo, e não é apenas um desejo pessoal, e não tem a ver com o movimento dos policiais (a greve da PM). Seria mais confortável me lançar ao Senado, mas minha ausência nesse debate poderia não ser compreendida, justificou.

ARGUMENTOS

Para defender sua proposta de modelo novo de gestão no Estado, o ex-governador pontuou seis pilares de seu futuro plano de governo. Entre eles, a ética e transparência, a democracia de alta intensidade e a responsabilidade fiscal.

Ao destrinchar cada um desses aspectos, no entanto, não economizou nas críticas à gestão do governador Paulo Hartung (PMDB).

Não pode ser uma gestão que poupa durante três anos e chegar no último ano e achar que vai se resolver tudo com uma varinha de condão. Deixou três anos as pessoas sem atendimento nos hospitais, sofrendo pela violência, sem escola. Tem que ter a prestação de serviços todos os dias de uma gestão, argumentou.

Ele ainda reclamou dos prejuízos pela falta de diálogo durante a greve da Polícia Militar, no ano passado, e da descontinuidade de programas sociais e obras lançados em seu governo. É hora de sepultar a arrogância, a prepotência e o autoritarismo, a prática de governar para amigos. No meio dessa corda esticada entre governo e polícia, quem perdeu foi a população, e isso desorganizou a segurança, frisou.

O governador Paulo Hartung foi procurado, mas não quis comentar as declarações do socialista.