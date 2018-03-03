Pena de prisão para Sérgio Cabral chega a 100 anos

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB) Crédito: Rodrigo Felix Leal

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) foi condenado novamente na Operação Lava Jato. Com a nova sentença do juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, o emedebista chega agora a 100 anos de prisão.

O magistrado aplicou ao emedebista 13 anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro de R$ 4,5 milhões em joias. A ex-primeira-dama Adriana Ancelmo foi condenada a 10 anos e oito meses pelo mesmo crime. A sentença pega ainda, por lavagem, os operadores financeiros Carlos Miranda  oito anos e dez meses  e Luiz Carlos Bezerra  quatro anos.

Na sentença, Marcelo Bretas afirma que Sérgio Cabral era o principal idealizador do audaz esquema de lavagem de dinheiro revelado a partir da deflagração da Operação Calicute, esquema esse que movimentou milhões no Brasil e no exterior e envolveu diferentes formas de lavagem.

Em relação a Adriana Ancelmo, o magistrado anotou que a ex-primeira-dama foi parceira de crime de Sérgio Cabral e a principal beneficiária da lavagem de dinheiro por meio da aquisição de joias, que envolveu nada mais, nada menos, que R$ 4.527.590,00.

A denúncia da força-tarefa da Lava Jato, no Rio, apontou que o dinheiro que bancou as joias era oriundo de propinas pagas por empreiteiras entre os anos de 2007 e 2014, em contratos para obras do metrô, reforma do Maracanã, PAC das Favelas e do Arco Metropolitano.

Marcelo Bretas fixou a quantia de R$ 4.527.590,00  equivalente ao da lavagem das joias  para reparação dos danos causados, de forma solidária entre os condenados. O magistrado reafirmou a necessidade de prisão preventiva de Sérgio Cabral e de Carlos Miranda.

O juiz da Lava Jato do Rio anotou que confirmada esta sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, ou no caso de não haver recurso, certifique-se e expeçam-se mandados de prisão e Guias de