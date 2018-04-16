PEN insiste atrasar liminar de prisão após 2ª instância

O presidente do PEN, Adilson Barroso Crédito: Reprodução/YouTube

O Partido Ecológico Nacional (PEN) busca um atalho jurídico para atrasar o máximo possível a retomada da discussão sobre prisão após condenação em segunda instância, disse ao Estado o presidente nacional da sigla, Adilson Barroso. Na última terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello decidiu atender a um pedido do PEN e suspendeu por cinco dias a tramitação de uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC) que aborda o tema de maneira ampla.

O prazo de cinco dias, que começou a ser contado a partir da publicação da decisão de Marco Aurélio, termina nesta quinta-feira, 19. Como as sessões plenárias do Supremo ocorrem apenas às quartas e quintas, somente a partir dessa data o ministro relator poderá decidir quando o tema retorna à avaliação da Corte.

Na prática, a decisão de Marco Aurélio adiou uma eventual análise, pelo plenário do Supremo, sobre a possibilidade de barrar o início da execução penal após condenação em segunda instância  que é a base do pedido de medida cautelar apresentado pelo PEN. A concessão da medida poderia beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado na Lava Jato e preso na superintendência da PF em Curitiba.

Então capitaneada pelo advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida e Castro, o Kakay, a ofensiva jurídica do PEN repercutiu no mundo político e foi interpretada como uma manobra para salvar o ex-presidente, o que levou o partido  que se intitula de direita  a recuar e a trocar seu time de advogados.

Por ter dado essa comoção nacional, esse grande azar da prisão do Lula coincidindo com nosso processo, a gente está fazendo de tudo pra retirar esse processo, essa cautelar, para que não venham amanhã ou depois falar que entramos (com a ação) para salvar o Lula, disse Barroso.

O partido cogita retirar a liminar e até reformular o teor do pedido apresentado originalmente ao Supremo, mas a aposta no momento é em um atalho jurídico que postergue ao máximo a apreciação do pedido de medida cautelar. Vai ser com emoção, aos 49 minutos do segundo tempo, como bom botafoguense, disse um dos advogados do PEN, Paulo Fernando Melo, ao ser questionado sobre os próximos passos da defesa da sigla.

O STF já discutiu essa matéria e a ministra Cármen Lúcia não pretende julgá-la. Não se pode pautar isso de maneira casuística, seria um parto a fórceps, afirmou ele. Melo, que já ganhou a alcunha de terror do PT, mantém reserva dos detalhes sobre a saída jurídica para impedir a retomada de uma discussão que pode beneficiar Lula. Estamos no meio de uma novela de muitos capítulos.

PRECEDENTES

Decano da Corte, o ministro Celso de Mello disse que o Supremo entende que o princípio que rege a matéria é da indisponibilidade do interesse público. O Supremo tem entendido que nem se pode desistir de qualquer ação de controle abstrato, como ação declaratória de constitucionalidade, mas também não se pode desistir dos pedidos de medida cautelar.