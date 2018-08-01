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Eleições 2018

PCdoB oficializa candidatura de Manuela D'Ávila à Presidência

Evento foi marcado pela participação de deputados e senadores do partido que se revezaram na tribuna com discursos que exaltavam a trajetória política da deputada

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 18:42
Manuela D'avila, deputada estadual do Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução | Facebook
Em uma convenção realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) oficializou nesta quarta-feira (1) a deputada estadual no Rio Grande do Sul, Manuela D'Ávila, como candidata à Presidência da República.
O evento foi marcado pela participação de deputados e senadores do partido que se revezaram na tribuna com discursos que exaltavam a trajetória política de D'Ávila e tratavam a candidatura como um contraponto ao avanço das forças conservadoras no País.
Militantes do partido lotaram o auditório Nereu Ramos, na Câmara. Com tambores, eles comemoram a votação, feita por aclamação.
> Fachin quer decisão rápida do STF sobre prisão e candidatura de Lula

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