PCdoB oficializa candidatura de Manuela D'Ávila à Presidência

Manuela D'avila, deputada estadual do Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução | Facebook

Em uma convenção realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) oficializou nesta quarta-feira (1) a deputada estadual no Rio Grande do Sul, Manuela D'Ávila, como candidata à Presidência da República.

O evento foi marcado pela participação de deputados e senadores do partido que se revezaram na tribuna com discursos que exaltavam a trajetória política de D'Ávila e tratavam a candidatura como um contraponto ao avanço das forças conservadoras no País.