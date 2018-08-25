Programação

Pauta feminina domina agenda de Marina na 1ª semana

Durante a primeira semana da campanha eleitoral, a candidata participou de eventos em que mulheres estão presentes ou tornam-se o foco de sua fala
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 12:29

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 12:29

Marina Silva Crédito: Divulgação
A pauta feminina passou a ser predominante na agenda imediata e nas redes sociais de Marina Silva, candidata da Rede à Presidência. Única representante das mulheres entre os principais candidatos ao Palácio do Planalto, Marina intensificou a abordagem desses temas após o último debate entre os presidenciáveis na TV, quando confrontou Jair Bolsonaro (PSL).
Durante a primeira semana da campanha eleitoral, a candidata participou de eventos em que mulheres estão presentes ou tornam-se o foco de sua fala. Segundo um interlocutor da campanha, agendas com o público feminino serão prioritárias nas viagens da ex-ministra.
Na segunda-feira, Marina esteve no Instituto Maria da Penha, em Fortaleza, onde disse que "compromisso de vida" é o combate às diferentes violências contra a mulher. Neste sábado, ela faz agenda de rua em Mauá com a militância feminina da Rede.
O posicionamento de Marina, mais assertivo quanto a pautas femininas, já vinha sendo desenhado - na revisão final das diretrizes do seu programa, ela fez questão de que políticas para mulheres, como crédito e creches, fossem destacadas em um capítulo próprio.
Com poucos recursos e 21 segundos de tempo no rádio e na TV, Marina encontrou um nicho de eleitores. A estratégia está alinhada com a mais recente pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, que mostra que cerca dois terços do eleitorado da candidata da Rede é feminino, no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Além disso, é uma forma de a candidata mirar no eleitorado indeciso, que também é predominantemente feminino - 64% - e de baixa renda - metade ganha menos de dois salários mínimos.
A ex-ministra, contudo, nega o rótulo de feminista e se diz "defensora dos direitos das mulheres e contra qualquer forma de discriminação".
"A gente tem focado cada vez mais no público feminino também nas redes sociais. Além de elas representarem a maior parte dos indecisos, são as que mais têm a perder com retrocessos e Marina é a única candidata na eleição", disse o coordenador da campanha Lucas Brandão.
A mobilização tem focado em treinar voluntárias para engajar grupos nas cidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

