Paulo Pandolfi: 'O cidadão pode colaborar de forma efetiva na gestão'

Em tempos de informações sendo compartilhadas na velocidade que acontecem, um aplicativo desenvolvido em Recife, Pernambuco, promete encurtar a distância entre o poder público e a população. No Colab, como é chamado, o cidadão pode registrar reclamações, denúncias e ainda opinar sobre as cidades.

A plataforma começou a funcionar em 2013, mas já registrou mais de 100 mil fiscalizações em todo o país. No Estado, há usuários cadastrados, mas nenhuma prefeitura adotou a ferramenta como forma oficial de comunicação.

O publicitário Paulo Pandolfi, de 31 anos, é um dos fundadores do projeto e esteve em Vitória nesta terça-feira (31) para apresentar o Colab em um evento do movimento empresarial ES em Ação, que discutiu os desafios da gestão pública.

Em entrevista ao Gazeta Online, Pandolfi disse que ferramentas como essa tornam a gestão das cidades mais participativa.

Como funciona o aplicativo?

Pelo lado do cidadão é um aplicativo que permite que o cidadão publique coisas que encontra no dia a dia, como calçada irregular, buraco em via, fiação exposta, e essa demanda chegue até o governo, que através da plataforma consegue gerenciar e enxergar tudo que é imputado pelo cidadão. Além disso, o governo também consegue, através do aplicativo, realizar consultas para o cidadão.

Quais são as demandas mais registradas?

O líder no Brasil é estacionamento regular. Seguido de buraco em via, calçada irregular, poda de árvore e lâmpada apagada. São as cinco categorias mais publicadas no Brasil.

Como surgiu a ideia do Colab?

Surgiu no Porto Digital do Recife, quando a gente trabalhava muito com campanha política e fazia monitoramento de rede social. Nesses monitoramentos a gente já sabia que tinha uma parcela muito grande da população que queria participar, mas que não tinha um canal apropriado. A gente pensou em como criar esse canal e surgiu uma ideia de ser uma rede social para cidadania que gerasse engajamento e fosse independente.

Quantas pessoas usam a plataforma?

São 170 mil usuários, mas o número ativo diminui um pouco. Mas é importante entender que é um usuário bastante qualificado, que está disposto a colocar o seu tempo para ajudar na melhoria da cidade. Tem uma consciência do seu exercício de cidadania muito forte. Essa é a base de hoje, mas a gente espera ampliar essa base no futuro, gerando mais estímulo e engajamento.

O que mudou na relação entre prefeitura e população nas cidades que adotaram o Colab?

Foi a transição da cultura. A percepção da gestão de que o cidadão podia sim participar e colaborar de forma efetiva, não ser aquela pessoa que só sabe reclamar e ser aquela pessoa que trazia informações úteis para a gestão. E o lado do cidadão de começar a acreditar que, no momento que ele participa, está encaminhando algo que vai ser utilizado de forma efetiva pela gestão, para a melhoria do dia a dia da cidade.

Como a iniciativa privada pode ajudar o poder público?

É importante a população estar próxima do governo de forma estruturada. Se não, ela não é transformada em inteligência, gestão e não causa impacto. E as empresas têm um papel importantíssimo porque têm um alto impacto na vida das pessoas. As empresas tem um poder, de certa forma, engajar e fomentar projetos que possibilitam que ele se torne realidade na ponta.

Há muita burocracia na comunicação entre o poder público e a população?