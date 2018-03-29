Paulo Hartung não explica ausência na inauguração do Aeroporto

A ausência do governador Paulo Hartung foi sentida na cerimônia de inauguração Crédito: Gazeta Online

A comunicação do governo do Estado segue sem explicar os motivos do não comparecimento do governador Paulo Hartung (PMDB) à inauguração do novo Aeroporto de Vitória, realizada no final da manhã desta quinta-feira (29), com a presença do presidente da República, Michel Temer (PMDB). Questionada, ainda no evento, sobre a ausência, a assessoria do governador informou que daria a justificativa até o final da cerimônia (que terminou por volta das 14h).

Às 15h30, o governo do Estado soltou uma nota assinada por Paulo Hartung analisando os fatos ocorridos na manhã desta quinta em Brasília e São Paulo - a Polícia Federal prendeu pessoas ligadas ao presidente Temer -, mas sem qualquer explicação sobre sua ausência na inauguração da maior obra pública entregue no Estado desde a inauguração da Terceira Ponte (em agosto de 1989).

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