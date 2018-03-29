Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cerimônia

Paulo Hartung não explica ausência na inauguração do Aeroporto

Governador, em nota, faz análise do momento político do país, mas segue sem explicar falta

Publicado em 29 de Março de 2018 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 20:22
A ausência do governador Paulo Hartung foi sentida na cerimônia de inauguração Crédito: Gazeta Online
A comunicação do governo do Estado segue sem explicar os motivos do não comparecimento do governador Paulo Hartung (PMDB) à inauguração do novo Aeroporto de Vitória, realizada no final da manhã desta quinta-feira (29), com a presença do presidente da República, Michel Temer (PMDB). Questionada, ainda no evento, sobre a ausência, a assessoria do governador informou que daria a justificativa até o final da cerimônia (que terminou por volta das 14h).
especial
Às 15h30, o governo do Estado soltou uma nota assinada por Paulo Hartung analisando os fatos ocorridos na manhã desta quinta em Brasília e São Paulo - a Polícia Federal prendeu pessoas ligadas ao presidente Temer -, mas sem qualquer explicação sobre sua ausência na inauguração da maior obra pública entregue no Estado desde a inauguração da Terceira Ponte (em agosto de 1989).
>>> Por que Hartung não compareceu à inauguração do novo aeroporto?
>>> PF prende amigos do presidente Michel Temer
Leia a nota na íntegra:
O País amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes. Apoio a investigação dessas denúncias com profundidade e, como democrata que sou, também defendo o amplo direito de defesa de todos os citados. Mas ressalto que os episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o País e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro
Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados