Paulo Hartung não explica ausência na inauguração do Aeroporto

A comunicação do governo do Estado segue sem explicar os motivos do não comparecimento do governador Paulo Hartung (PMDB) à inauguração do novo Aeroporto de Vitória, realizada no final da manhã desta quinta-feira (29), com a presença do presidente da República, Michel Temer (PMDB). Questionada, ainda no evento, sobre a ausência, a assessoria do governador informou que daria a justificativa até o final da cerimônia (que terminou por volta das 14h).
Às 15h30, o governo do Estado soltou uma nota assinada por Paulo Hartung analisando os fatos ocorridos na manhã desta quinta em Brasília e São Paulo - a Polícia Federal prendeu pessoas ligadas ao presidente Temer -, mas sem qualquer explicação sobre sua ausência na inauguração da maior obra pública entregue no Estado desde a inauguração da Terceira Ponte (em agosto de 1989).
Leia a nota na íntegra:
O País amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes. Apoio a investigação dessas denúncias com profundidade e, como democrata que sou, também defendo o amplo direito de defesa de todos os citados. Mas ressalto que os episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o País e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres.