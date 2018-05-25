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Encontro

Paulo Hartung e Max Filho juntos na casa de Ivan Carlini

O encontro, segundo Heliosandro, se deu por ocasião do aniversário da cidade e foi em clima de comemoração

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 01:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 01:46
O vereador de Vila Velha Ivan Carlini (DEM) entre o prefeito Max Filho (PSDB) e o governador Paulo Hartung (MDB) Crédito: José Ramalhete/Divulgação
O desfile que marcou os 483 anos de Vila Velha e da colonização do solo espírito-santense, na quarta-feira (23), não reuniu o prefeito da cidade, Max Filho (PSDB), e o governador Paulo Hartung (MDB), que esteve em Brasília e São Paulo no mesmo dia. Mas nesta quinta (24) os dois apareceram quase lado a lado, separados por um Ivan Carlini (DEM) na casa do vereador de Vila Velha.
A "reunião informal", como descreveu o vereador Heliosandro Mattos, contou ainda com 16 dos 17 parlamentares municipais, o senador Ricardo Ferraço (PSDB), o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD) e o vice-prefeito Jorge Carreta (Avante), além do ex-secretário de Estado da Casa Civil José Carlos da Fonseca Junior (PSD) e o chefe de gabinete de Hartung, Paulo Roberto (MDB).
O encontro, segundo Heliosandro, se deu por ocasião do aniversário da cidade e foi em clima de comemoração. 
ELEIÇÃO
Embora não se coloque como candidato, Carlini é mais do que cotado para disputar um sexto mandato seguido à frente da Câmara de Vila Velha. A eleição está marcada para o próximo dia 4. Nos bastidores é dado como certo o placar de 16 a 1 a favor do demista. O único contrário seria o vereador Ricardo Chiabai (PPS), também o único que não compareceu ao evento na casa do presidente. 

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