Paulo Hartung diz a Lelo que fica no PMDB

O governador Paulo Hartung (PMDB) disse a Lelo que não sairá do partido Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente do PMDB no Estado, deputado federal Lelo Coimbra, emitiu uma nota nesta terça-feira (03) por meio da qual informou que o governador Paulo Hartung (PMDB) disse a ele que não sairá do partido. De acordo com o dirigente, Hartung o autorizou a redigir o comunicado e a divulgá-lo.

"Minha percepção, hoje, é que o partido majoritariamente quer esse caminho, o da reeleição do governador Paulo Hartung. Com ele se apresentando ao seu devido tempo, não duvido que partido seguirá esse caminho. Ao meu juízo, a manifestação aponta em direção à consolidação do nome do governador liderando, via PMDB, a candidatura à reeleição", afirmou Lelo Coimbra.

O governador é filiado ao PMDB desde 2005. Ele e Lelo conversaram na manhã desta terça, por telefone.

Na última semana, o governador havia anunciado à bancada do PMDB na Assembleia que permaneceria na sigla. A informação foi tornada pública pelo deputado estadual Marcelo Santos, líder da bancada na Assembleia Legislativa.

Hartung não teve agendas públicas nesta terça e ainda não se manifestou sobre seu destino partidário, a não ser por interlocutores. Segundo pessoas próximas, o governador esteve em Brasília nesta terça. Esta é a última semana para concretização das trocas partidárias. O prazo da janela encerra-se no próximo dia 7.

Na segunda-feira (02), Hartung se reuniu com a cúpula do PSD no Estado, na residência oficial da Praia da Costa, em Vila Velha. Foi novamente convidado para se filiar à sigla. "Ele disse que nos daria uma resposta na quinta-feira", contou o presidente do PSD, Neucimar Fraga.

Para fazer a reunião, Hartung cancelou a ida a evento político do secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto (PSDB), na noite de segunda. "Ele disse que tinha um galera para atender e disse que Cesar (Colnago) estava indo. Perguntou se tinha problema. Eu disse que não. Não estou vendo chifre em lugar nenhum. Minha leitura é que não (não teve recado)", comentou o secretário.

Para membros do governo, porém, a chance de Hartung aceitar esse convite era remota. A reunião teria sido mais para tratar do fortalecimento do PRB no governo, algo que estaria desagradando membros do PSD.

Para membros do governo, porém, a chance de Hartung aceitar esse convite é remota. A reunião teria sido mais para tratar do fortalecimento do PRB no governo, algo que estaria desagradando membros do PSD.

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