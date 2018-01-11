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Eleição presidencial

Paulinho da Força assina manifesto de apoio a Lula

Aliado de Lula durante o governo do PT, Paulinho foi um dos principais defensores e articuladores do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 20:55

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 20:55

Paulinho justificou a adesão ao manifesto com o argumento de que "Lula só pode ser afastado pelo voto popular" e não por decisões judiciais Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade e da Força Sindical, assinou o manifesto "Eleição sem Lula é Fraude" que defende o direito de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato na eleição presidencial deste ano.
Aliado de Lula durante o governo do PT, Paulinho foi um dos principais defensores e articuladores do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff.
Segundo aliados do parlamentar, Paulinho justificou a adesão ao manifesto com o argumento de que "Lula só pode ser afastado pelo voto popular" e não por decisões judiciais.
O ex-presidente foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em primeira instância no caso do triplex do Guarujá. No dia 24 o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) vai julgar a apelação da defesa de Lula. Se a condenação for confirmada o petista pode ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa e ficar inelegível.
O manifesto "Eleição sem Lula é Fraude" foi elaborado pelo ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim e conta com mais de 150 mil assinaturas, entre elas as do linguista Noam Chomsky e do cineasta Oliver Stone.
Paulinho não é o único possível adversário de Lula a assinar o documento. A deputada estadual Manuela d'Ávila (PCdoB-RS), pré-candidata pelo PCdoB, e o líder sem-teto Guilherme Boulos, que negocia a possibilidade de ser candidato pelo PSOL, também firmaram o manifesto.
ARTISTAS
Na semana que antecede o julgamento no TRF-4 Lula vai participar de duas reuniões com artistas e intelectuais em São Paulo, no dia 15, e no Rio, dia 16.

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