Partidos sinalizam apoio a Maia

Rio de Janeiro - O presidente da Câmera dos Deputados, Rodrigo Maia, participa da segunda reunião do Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro (Olerj), em Barra Mansa Crédito: Tânia Rêgo | Agência Brasil

Dirigentes de diversos partidos da base aliada do governo Michel Temer prestigiaram nesta quinta-feira, 8, a convenção nacional do DEM na qual a legenda lançou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), como pré-candidato à Presidência da República. Estiveram presentes lideranças do MDB, PSDB, PP, PR, Solidariedade, PRB, PV, PSC, Avante e PHS. Algumas lideranças sinalizaram apoio a Maia.

Presidente do Solidariedade, o deputado federal Paulo Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, foi um dos que fez discurso mais direto de apoio ao parlamentar fluminense durante o evento. "Temos uma esperança muito grande em você. Estamos aqui, um grupo de partidos, meio sem rumo, sem ter o que fazer. Acho que a única pessoa que pode unir esse grupo é Rodrigo Maia", disse.

Presidente do PRB, o ex-ministro do governo Michel Temer Marcos Pereira afirmou que seu partido está "junto" com Maia. "Estamos juntos. O Brasil precisa de pessoas jovens, como Rodrigo Maia e ACM Neto", afirmou, em referência, respectivamente, ao presidente da Câmara e ao prefeito de Salvador, que foi eleito novo presidente nacional do DEM nesta quinta-feira.

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que a sigla tem "grande esperança" em Maia e estará ao lado dele nas viagens que o deputado pretende fazer pelo País para se tornar mais conhecido. "Nós progressistas temos uma grande esperança em você. Sei que vai percorrer o País, e os progressistas estarão ao seu lado. Vá em frente, conte com os progressistas", discursou.

Partido alvo de críticas por parte de Maia, o PSDB prestigia a convenção com lideranças como o secretário-geral do partido, deputado Marcus Pestana (MG); o líder da legenda na Câmara, Nilson Leitão (MT); além dos ex-ministros de Temer e atuais deputados Antônio Imbassahy (BA) e Bruno Araújo (PE).

A legenda tem como pré-candidato ao Planalto o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi criticado por Maia na quarta-feira, 7. De acordo com o ex-presidente do DEM, senador José Agripino (RN), Alckmin ligou para justificar que não compareceria à convenção pois está em viagem oficial aos Estados Unidos.

Do MDB, estiveram presentes o presidente, senador Romero Jucá (RR); o 1º vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho (MG), e o deputado Lúcio Vieira Lima (BA), irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que está preso no âmbito da Operação Lava Jato. Partido de Temer, o MDB também pretende lançar candidatura própria. Hoje, dois nomes são cogitados: o do próprio Temer e o do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.