Partidos pequenos mudam estratégia para não serem extintos

Plenário da Câmara dos Deputados: mudanças afetam vida de partidos Crédito: Reprodução

A cláusula de barreira, ou de desempenho, imposta já a partir das eleições deste ano, pode ferir de morte tanto as legendas de aluguel quanto os partidos considerados ideológicos, que costumam obter um resultado tímido nas urnas. Isso porque a sigla que não alcançar 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados  distribuídos por ao menos nove Estados, ou que não eleger ao menos nove deputados federais, também distribuídos em nove Estados  não terá acesso aos recursos do fundo partidário e nem ao tempo de TV e rádio para propaganda.

Diante desse quadro, os partidos menores vão ter que mudar estratégias. Apenas contribuir com o debate, num espírito de que o importante é competir pode não ser mais suficiente ou até ficar inviável. O percentual mínimo de votos será ampliado a partir das eleições seguintes. E as coligações partidárias proporcionais somente deixarão de existir a partir de 2020.

Eles têm que aumentar a chance de eleição para deputado federal, lançar o maior número de candidatos possível para alcançar o quociente eleitoral. Encontrar um palanque forte para governador também é um ponto importante porque isso reflete, indiretamente, na eleição para deputado, avalia o cientista político Rafael Cortez, sócio da consultoria Tendências.

Se não alcançarem o objetivo, os partidos não serão extintos, mas, na prática, terão uma vida complicada. Não acaba o partido formalmente, mas ele deixa de ter acesso a recursos para sua sobrevivência. Podem perder até os poucos nomes que conseguirem eleger. Se o deputado vê que ele se elege, mas o partido não cresce, ele sai, vai para outro. E aí fica ainda mais complicado virar o jogo na próxima eleição, afirma Cortez.

Para ele, a tendência é de redução do número de partidos  um dos objetivos da cláusula de barreira  e a busca da fusão entre siglas.

Professor de Ciência Política na UVV, Vitor de Angelo avalia que a saída para os partidos pequenos, porém sérios, é justamente a união de forças com outras legendas.

A esse partido ideológico cabe juntar forças com outro. A fusão pode ser um caminho. O problema é que essa ideologia acaba sendo tão sectária que não permite o diálogo, pontua.

Esses partidos vão ter que decidir se vão seguir com seu sectarismo ou se eles têm pelo menos alguns pontos em comum que podem ser encaminhados em conjunto. Porque juntos eles podem fazer um parlamentar, complementa.

Um exemplo lembrado por De Angelo foi a votação obtida por Camila Valadão, do PSOL, nas eleições de 2016. Quinta mais votada, ela não conseguiu uma das 15 cadeiras na Câmara de Vitória. Ela não conseguiu porque foi sozinha, enquanto outros partidos fizeram coligação, cita o professor. Esse também é um efeito do sistema eleitoral em vigor, que privilegia a matemática dos acertos políticos em vez dos votos alcançados diretamente pelos candidatos.

PEC

Uma cláusula de barreira prevista em lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2006. Mas a norma que passa a valer nas eleições deste ano foi aprovada por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

ENTENDA

Regra

A Emenda Constitucional 97/2017, resultado da PEC 33/2017, aprovada pelo Senado em 3 de outubro do ano passado, estipula os critérios da cláusula de barreira e o fim das coligações para a eleição para o Legislativo.

Após as eleições de 2018

A PEC 97 estabelece que terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que: obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação (nove), com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas; ou tiverem elegido pelo menos nove deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação.

Após as eleições de 2022

O percentual mínimo salta para 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados e o número mínimo de deputados passa para 11.

Após as eleições de 2026

O percentual passa para 3% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados e o número mínimo de deputados, para 13.

Coligações

As coligações para a eleição no Legislativo vão acabar a partir das eleições de 2020. Para 2018, estão liberadas.

Fundo partidário

Ao fundo partidário foram destinados R$ 888,7 milhões em 2018. Parte da cifra pode ser usada na campanha eleitoral. Hoje, do total, 5% são divididos igualmente entre as 35 legendas registradas no TSE e os outros 95%, de forma proporcional ao tamanho da bancada de cada sigla na Câmara. A partir de 2019, os critérios da cláusula de barreira vão afetar essa divisão.

ESTRATÉGIAS DEFINIDAS

Enquanto as regras mudam, os partidos se preparam para jogar o jogo. A Rede, da ex-senadora Marina Silva, viu seu quadro de parlamentares minguar neste momento estratégico. Tem apenas dois deputados federais e um senador, o que poderia até deixar a presidenciável fora dos debates durante a campanha. Outro efeito é a perda de nomes fortes para concorrer à Câmara em 2018 e garantir recursos do fundo partidário e do tempo de TV.

A presidenciável Marina Silva pode ficar fora de debates após a Rede encolher Crédito: Flick | Talita Oliveira

No Espírito Santo, o porta-voz do partido, André Toscano, diz que a estratégia é apostar em nomes novos. O plano é colocar pessoas que defendam a nova política e pegar as bandeiras da Marina, conta ele. Entre essas pessoas estão Gustavo de Biase e Guto Lorenzoni, secretários municipais na Serra do prefeito Audifax Barcelos (Rede), e também pessoas ainda não experimentadas na política partidária, como o professor nota dez Wemerson Nogueira e integrantes de movimentos como o Agora! e a Frente Favela Brasil. E até o dia 7 de abril (fim da janela para deputados trocarem de partido) pode haver novas filiações, lembra Toscano.

CONTRA O FUNDO

Já o Novo, que vai estrear em uma corrida eleitoral para cargos federais  foi criado em setembro de 2015 com uma ideologia liberal e de direita  é contrário à utilização de recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita na TV e no rádio que, na verdade, envolve recursos públicos.

Não temos problemas em não usar esses fundos (partidário e eleitoral) porque já não usamos e queremos até devolver os recursos para o Tesouro nacional. Pelo nosso estatuto, nem podemos receber esse dinheiro. E também somos contra a utilização de recursos públicos para propaganda de rádio e TV, afirma o presidente estadual do Novo, Ricardo Lima.

Mas, para ele, o partido vai atingir os percentuais exigidos pela cláusula de barreira. Temos 262 candidatos a deputado federal em todo o Brasil e esperamos eleger 35. No Espírito Santo, serão oito candidatos, diz. Ele afirma que, para manter o partido e financiar as campanhas, a legenda conta com doações dos próprios filiados. São 18 mil filiados no Brasil e cada um doa R$ 30 por mês, conta.

O PCdoB, que chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) quando da previsão de uma outra cláusula de barreira, derrubada pela Corte em 2006, diz que está preparado para a mudança.

É uma cláusula ruim para a democracia. Partidos que têm propostas para o Brasil vão ter dificuldade, mas é a lei. Nós, do PCdoB, elegemos 10 deputados federais na última eleição. Após algumas mudanças, por exemplo com a eleição de prefeitos, e agora com a chegada do deputado Givaldo Vieira, temos 14. Estamos tranquilos. A meta é dobrar a bancada, conta o presidente do PCdoB no Estado, Ronaldo Rodrigues Barboza.

Presidente do PSOL estadual, André Moreira também acredita que o partido vai alcançar o 1,5% dos votos necessários em todo o país. No Estado, em cada região que a sigla tem representação, deve haver um candidato a deputado estadual e um a deputado federal.

"O PONTO MAIS IMPORTANTE É A PROIBIÇÃO DAS COLIGAÇÕES"

Se a cláusula de barreira é polêmica, as coligações são pouco defensáveis. Ainda válidas no pleito deste ano, elas vão acabar em 2020, mas somente para as eleições legislativas.

O ponto mais importante é a proibição das coligações porque elas rompem a representação política. A coligação não é um ator político. Faz-se a distribuição de representação com base num ator que não existe. A coligação se dissolve após a eleição, lembra o cientista político e sócio da consultoria Tendências Rafael Cortez.

Não me parece razoável fazer distribuição de assentos com base numa coisa que não existe. Não vejo nenhum sentido. Já a cláusula de barreira, o ideal seria fazer o bloqueio de acesso a recursos (aos partidos fisiológicos) por outra via, não em relação ao tamanho do partido, pontua.

Presidente do PSOL no Espírito Santo, André Moreira avalia que a cláusula de barreira não é mesmo o melhor instrumento para barrar as chamadas legendas de aluguel. O fim das coligações  até mesmo para as eleições majoritárias, como para o governo e o Senado  seria mais eficiente, segundo ele.

E é até inconstitucional o eleitor votar em um partido que tem uma determinada bandeira e eleger outro. Sem as coligações, os partidos de aluguel não teriam como vender tempo de TV e rádio, que é para o que servem hoje, afirma. O PSOL é muito criterioso ao fazer coligações. Se elas acabassem, poderíamos eleger mais. A Camila (Valadão) estaria eleita, complementa.