Partidos do ES querem 'vaquinha virtual' para campanhas eleitorais

Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação

As imprevisíveis eleições de 2018 têm uma novidade. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral liberou o crowdfunding (vaquinhas virtuais coletivas) para as campanhas. E partidos políticos do Estado já estudam como poderão usar o sistema que possibilita doações de pessoas físicas via internet.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou, nesta segunda-feira (30), a registrar as empresas interessadas em oferecer o serviço de crowdfunding. Os sites deverão estar cadastrados e cumprir uma série de exigências. Entre elas, emitir recibos para doadores e disponibilizar lista com a identificação de todos eles. Os pré-candidatos podem começar a arrecadar já a partir do próximo dia 15.

Presidente do partido que tem o governador Paulo Hartung como pré-candidato à reeleição, o deputado federal Lelo Coimbra (PMDB) diz que mantém conversas com a executiva nacional da legenda para definição do modelo a ser seguido pelos candidatos no Estado.

"Estamos trabalhando isso pela executiva nacional. Não seria uma conta do partido. Seria individual. Vamos dar orientações, caso os candidatos desejem fazer. Eu estou consultando a executiva nacional e vendo qual formato vai funcionar. A princípio, será possível deixar pronto para quando vierem as doações", disse.

Partido do também pré-candidato ao governo Renato Casagrande, o PSB também deve buscar doações de internautas para seus candidatos. Segundo o presidente da legenda, Luiz Ciciliotti, a plataforma está sendo articulada.

"Estamos debatendo, pensando como será a questão do marketing, para divulgar isso para as doações e explicar por que estamos captando os recursos", comentou o dirigente.

Ciciliotti reconhece que a credibilidade dos partidos está desgastada, mas é preciso tentar novos meios de arrecadação. A eleição para deputados, governadores, senadores e presidente deste ano será a primeira sem o financiamento empresarial, após a proibição, em 2015.

O PT estadual é outro partido que deve recorrer ao crowdfunding. O partido pretende expandir as vaquinhas virtuais que, segundo a agremiação, financiaram parte das caravanas do ex-presidente Lula pelo país, em 2017.

"As vaquinhas serão usadas, sim. O modelo ainda está sendo definido. Os candidatos, individualmente, com certeza irão fazer", declarou o presidente do PT no Estado, João Coser.

LEGISLAÇÃO

Em 2017, a Lei 13.488 promoveu uma alteração na Lei Geral das Eleições (9.504/97) e abriu a possibilidade de crowdfunding ao permitir "instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares" desde que observadas as instruções da Justiça Eleitoral.

Em seguida, em 2 de fevereiro, o TSE aprovou a resolução nº 23.553 que regulamentou a arrecadação, os gastos eleitorais e a prestação de contas.