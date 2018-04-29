Partidos acumulam até dívidas previdenciárias

Prédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Crédito: AGU/Divulgação

O respaldo moral já não está bom. A capacidade de representação social também não. Não bastassem esses problemas, as obrigações com o Fisco também não têm sido algo do que alguns dos principais partidos políticos podem se orgulhar. Diretórios capixabas das siglas acumulam dívidas por não repassar à União descontos previdenciários, Imposto de Renda de funcionários ou contribuições para o Programa de Integração Social (PIS).

De acordo com dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), 14 partidos políticos do Espírito Santo têm 37 dívidas diferentes que somam R$ 937,7 mil. O montante diz respeito apenas àquelas inscritas em dívida ativa, consolidadas, em que não cabem mais discussão sobre não serem devidas.

O valor é só uma pequena parte das dívidas consolidadas de organizações políticas em todo o país. Considerando todos os diretórios, em todos os municípios e Estados, a dívida é de R$ 154,8 milhões.

O advogado tributarista Victor Marques lembra que partidos políticos têm imunidade tributária. Imunidade não engloba dívidas previdenciárias, comentou.

O mais endividado é o PT, com 38% do total de débitos dos partidos capixabas com a União. Curiosamente, membros do partido se manifestam contra a Reforma da Previdência alegando que não haveria rombo se todos os devedores pagassem o que devem. E a maior parte dos R$ 354,7 mil devidos pelo partido, R$ 241,9 mil, são justamente de natureza previdenciária.

Embora os dados não a identifiquem dessa maneira, também entendo a dívida com o PIS como previdenciária. É uma contribuição incidente sobre a folha de pagamentos. O Imposto de Renda é tributo descontado, retido pela entidade, e não passado ao Fisco. Isso é grave, comentou o advogado Alexandre Fiorot, diretor regional do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), após analisar as informações enviadas pela PGFN.

O Imposto de Renda é tributo descontado, retido pela entidade, e não passado ao Fisco. Isso é grave Alexandre Fiorot, diretor regional do Instituo Brasileiro de Planejamento e Tributação

A Constituição estabelece imunidade tributária para patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos. Inclusive para fundações ou entidades que por ventura tenham. Contudo, eles contratam funcionários, assinam carteiras de trabalho e precisam recolher e pagar impostos sobre isso.

DÍVIDAS

O DEM do Estado também tem dívida do identificadas como previdenciária. O partido deve R$ 26,1 mil à Previdência.

Para efeito de comparação, os valores das dívidas previdenciárias dos dois partidos, somados, possibilitariam o pagamento de um salário mínimo para 281 trabalhadores.

Embora não tenha detalhado o que ocasionou cada uma das dívidas, a PGFN explicou que esse débito pode estar relacionado a contribuições previdenciárias, contribuições para terceiros ou para o salário-educação  contribuição para financiamento do ensino fundamental público.

ELEIÇÕES

Outra parte significativa das dívidas dos partidos do Espírito Santo é proveniente de multas eleitorais. São resultado de infrações praticadas durante processos eleitorais, como propaganda e irregular e problemas nas prestações de contas. Oito partidos acumulam dívidas desta natureza que totalizam, juntas, R$ 389,8 mil.

E, em regra, são débitos antigos. Isso porque, como explica o ex-juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) Danilo Araújo Carneiro, após a aplicação dessas multas os partidos apresentavam recursos até ao Tribunal Superior Eleitoral (TRE). Só depois que o processo voltava ao TRE, após o trânsito em julgado, que a agremiação se dedicava a refletir sobre o pagamento.

Após o trânsito em julgado, o processo voltava e o partido pedia o parcelamento. Depois de inscrito em dívida ativa, era uma questão do partido com a Fazenda Nacional, afirmou.

PT RECLAMA DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO

Partidos devedores dizem que estão se regularizando, mas desconhecem dívidas

A maior dívida previdenciária do PT com a União está sendo paga, de forma parcelada. Trata-se de um débito de R$ 236,6 mil dividido em 60 meses, sendo que cerca de 20 já foram pagos. Outra dívida, de PIS, também está em parcelamento, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O advogado do PT, Alexandre Zamprogno, diz que, em virtude dos parcelamentos, o partido teoricamente não tem mais dívida nenhuma.

Contudo, os dados da PGFN mostram que há outros R$ 112 mil, em situação irregular sendo cobrados do PT. Isso quer dizer que a PGFN está atrás de patrimônio do devedor para saldar a dívida, informou o órgão do Ministério da Fazenda.

Segundo Zamprogno, a origem de todas as dívidas do partido está na suspensão dos repasses do Fundo Partidário pela Justiça Eleitoral. Como essa é a principal fonte de renda do partido, os compromissos ficam em aberto. Mensalidades de membros e doações não são suficientes para pagar funcionários e despesas correntes.

O PT é como qualquer empresa. Se tem receita maior, pode se dar ao luxo de ter número maior de assessores. O PT se profissionalizou Alexandre Zamprogno, advogado do PT

A Justiça Eleitoral aumentou rigor no controle das contas. Muitas vezes, não é nem porque o partido gastou errado. Gastou certo, mas não prestou contas certo, comentou o advogado.

Com a fonte seca ficaram as dívidas previdenciárias. Zamprogno conta que o PT chegou a ser processado pelo Ministério Público Federal, e logo reconheceu o débito e aderiu a um parcelamento.

Até para demitir tem que pagar rescisão. Hoje, o PT tem um número mínimo de funcionários. Está enxuto porque temos parcelamento para pagar. Já teve oito funcionários, comentou.

A suspensão mais dramática foi em 2015. Por ter colocado R$ 38,5 mil em dinheiro do partido na campanha de Lula, em 2006, o que era vedado, o partido foi punido a 12 meses sem o Fundo. Foi um desfalque de cerca de R$ 1 milhão na receita.

A legislação foi alterada em 2015 e restringiu as situações que resultam em suspensão do Fundo.

OUTROS

O PSDB também tem uma dívida sendo paga, no valor de R$ 24,4 mil. Em nota, a sigla informou que a única dívida que possui vem da campanha de 2012 à Prefeitura de Vitória. No entanto, a PGFN também acusa uma outra, em situação irregular, no valor de R$ 16,9 mil.

O presidente do PP, deputado federal Marcus Vicente, reconheceu uma dívida de R$ 100 mil, remanescente da eleição de seis anos atrás. Contudo, a União cobra do partido R$ 219 mil.

A dívida eu sei que é da gestão anterior, por falta de prestação de contas do partido nas eleições municipais de 2012, de repasse feito da Nacional para a Estadual, R$ 100 mil reais, afirmou. Mas também disse que o partido não foi cobrado e vai procurar o Fisco para pedir o parcelamento.

A PGFN cobra do PP uma dívida de R$ 219,3 mil. Questionado sobre a diferença entre os valores, o dirigente disse que é referente a juros e correção.

O presidente do PV, Fabrício Machado, disse que a dívida se arrasta desde as eleições de 2014, quando o partido teve candidato ao Senado. Estamos acordando com os credores para fazer essa quitação. Foram serviços contratados durante a campanha, disse.

A reportagem buscou os seis maiores partidos devedores. O PRP e o DEM não se manifestaram.

ANÁLISE | Confusão entre imunidade e isenção, por João Elói Olenike é contador e Presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)