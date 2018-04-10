Partido destitui advogado para tentar evitar que STF julgue 2ª instância

O presidente do PEN/Patriotas, Adilson Barroso, anunciou nesta terça-feira (10) que destituiu Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, como advogado do partido para representá-lo em Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) que pode mudar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prisão em segunda instância. Segundo Adilson Barroso, Kakay deve ser notificado ainda nesta terça sobre a decisão.

Plenário do Supremo: decisão sobre segunda instância Crédito: Felipe Sampaio / SCO / STF

"Fizemos isso porque o povo está pedindo. Não podemos favorecer o Lula. O nosso partido é de direita. Como não tenho o dom da futurologia, não sabia que essa ação serviria para beneficiar o PT", disse Adilson.

A legenda, segundo o presidente do PEN, deve tentar ainda nesta terça retirar a liminar impetrada por Kakay para forçar o plenário do STF a julgar o assunto.

Kakay, por sua vez, disse que, se for destituído, ainda assim o STF não ficará impedido de julgar a liminar. Ele explicou que, como é uma ação de constitucionalidade, o PEN não poderia desistir mais dela.

Sobre o pedido de liminar, ainda que o partido consiga retirar, o advogado, para se prevenir dessa hipótese, entrou com outro pedido de liminar na mesma ação, mas em nome do Instituto de Garantias Penais (IGP). O instituto é amicus curiae na ação - o que, na linguagem jurídica, significa um apoiador da causa.





"Temos um pedido independente do PEN. Entrei com ele na segunda-feira para garantir o julgamento. O partido ainda não me destituiu da causa, ainda tenho procuração, mas já estou agindo como se destituído fosse", explicou Kakay.

O PEN entrou com a ação no STF pedindo que réus só fossem para a prisão depois que se encerrassem todas as possibilidades de recursos judiciais.