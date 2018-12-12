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Brasília

Participação do DEM na base do governo será definida em janeiro

Presidente do partido se reuiniu com Bolsonaro

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 20:27
ACM Neto e participação do DEM na base do governo Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES
A participação do DEM na base de apoio ao futuro governo de Jair Bolsonaro, a partir de 1° de janeiro, deve ser definida nos primeiros dias de janeiro pela Executiva Nacional do partido. O presidente da legenda, ACM Neto disse nesta quarta-feira (12) que vai colocar a questão em votação em reunião ainda sem data marcada.
As coisas estão caminhando para isso [apoio à base do governo]. Não podemos esconder que o partido tem satisfação de ter três ministros, disse depois da reunião de 20 parlamentares democratas com o presidente eleito, no gabinete de transição em Brasília.
ACM Neto afirmou apoio mesmo diante do posicionamento de Bolsonaro pelo fim da política do toma lá dá cá, que garante apoio em votações de interesse do Executivo em troca de cargos. O DEM elegeu 10 novos deputados em outubro e tem agora 29 parlamentares na Câmara.
Um dos principais desafios do futuro governo é a reforma da Previdência que ainda aguarda decisão dos parlamentares. Para ACM neto o novo governo deve apontar o modelo ideal de alteração da lei. É precipitado falar sobre esse ou aquele modelo. Temos um novo governo e ele deve dizer o modelo que prefere. O tema deve ser conversado com os partidos. Bolsonaro já falou sobre isso, afirmou.
PRESIDÊNCIA
Perguntado sobre as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, ACM Neto defendeu a indepêndencia entre os Poderes. Segundo ele, deixar a dinâmica seguir seu curso é a melhor saída para captar apoio posteriormente.

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