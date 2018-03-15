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Justiça Federal

Paralisação não é apenas por auxílio, diz Associação dos Juízes

Ato público vai reunir várias categorias na tarde desta quinta-feira (15) em Vitória

Publicado em 15 de Março de 2018 às 02:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 02:09
Sede da Justiça Federal, na Avenida Beira-Mar: serviço administrativo mantido Crédito: Carlos Alberto Silva
A paralisação dos juízes federais convocada para esta quinta-feira (15), em todo o país, não tem como objetivo central a manutenção do auxílio-moradia, afirma o representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) no Espírito Santo, Marcelo da Rocha Rosado.
Em Vitória, a classe vai realizar um ato no Auditório da Justiça do Trabalho, no Parque Moscoso, às 14 horas. O real propósito da mobilização, segundo Rosado afirmou, em nota, é denunciar a desvalorização e a tentativa de enfraquecimento das carreiras da Magistratura e do Ministério Público.
Como fica a cargo de cada juiz a marcação, o cancelamento e o novo agendamento de audiências, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho afirmaram que não há como prever qual será o impacto da paralisação nos julgamentos. No entanto, o funcionamento administrativo dos dois órgãos será normal.
Sobre os 42 magistrados em atividade na Justiça Federal, a Ajufe afirmou que no âmbito local, os juízes cumprirão normalmente suas obrigações funcionais ao longo da jornada de trabalho, sem qualquer prejuízo à atividade jurisdicional.
Os procuradores do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho também foram convocados por suas associações de classe a endossar o ato. De acordo com as entidades, os procuradores irão participar dos atos sem prejuízo aos seus trabalhos.
Na nota explicativa sobre o movimento, o representante da Ajufe argumenta que os juízes federais jamais paralisariam suas atividades para manter o auxílio-moradia. Muito ao contrário, desejam que a matéria seja julgada e resolvida em definitivo pelo STF, e que a decisão será respeitada.
Contudo, precisam se manifestar para denunciar principalmente três pontos. São eles: a ausência de uniformidade remuneratória entre as carreiras, a perda inflacionária da remuneração dos magistrados, que já é de mais de 40%, e o quadro de intimidação e retaliação aos membros da Magistratura e do Ministério Público, com risco de liquidação de sua independência funcional.
O presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho no Espírito Santo (Amatra-ES), Marcelo Tolomei, também enfatizou que o movimento não se trata nem de greve nem de paralisação, e que 70% dos 65 magistrados iriam participar.
Nada tem a ver com o julgamento do auxílio-moradia. Apenas estamos chamando a atenção para o que a magistratura federal está vivendo, com ameaça de projetos de lei para criminalizar juízes, promotores pelo exercício de suas funções, demonstrando uma clara retaliação ao trabalho desenvolvido pelas instituições, disse.
ENTENDA
Penduricalho
O auxílio-moradia
Benefício de R$ 4,3 mil mensais em caráter indenizatório, pago a magistrados, membros do Ministério Público e Tribunais de Contas, mesmo que tenham imóvel próprio
Autorização
O auxílio passou a ser pago a todos os magistrados do país em 2014, por meio de uma liminar do ministro do STF, Luiz Fux. Alvo de críticas, ele voltará a ser analisado pelo STF na próxima quinta-feira, dia 22
Reação
Critérios
Inicialmente, a Associação dos Juízes Federais (Ajufe) se manifestou contra o fato de que verbas extras pagas a magistrados estaduais também não entraram na pauta do STF, ao contrário do auxílio-moradia. Foi feita uma consulta à classe para definir as providências a serem tomadas
Paralisação
A paralisação dos magistrados federais só foi convocada após o STF pautar para o dia 22 de março ações relativas ao pagamento do auxílio. Ao todo, 81% dos magistrados aprovaram a medida

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