Paralisação não é apenas por auxílio, diz Associação dos Juízes

A paralisação dos juízes federais convocada para esta quinta-feira (15), em todo o país, não tem como objetivo central a manutenção do auxílio-moradia, afirma o representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) no Espírito Santo, Marcelo da Rocha Rosado.
Em Vitória, a classe vai realizar um ato no Auditório da Justiça do Trabalho, no Parque Moscoso, às 14 horas. O real propósito da mobilização, segundo Rosado afirmou, em nota, é denunciar a desvalorização e a tentativa de enfraquecimento das carreiras da Magistratura e do Ministério Público.
Como fica a cargo de cada juiz a marcação, o cancelamento e o novo agendamento de audiências, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho afirmaram que não há como prever qual será o impacto da paralisação nos julgamentos. No entanto, o funcionamento administrativo dos dois órgãos será normal.
Sobre os 42 magistrados em atividade na Justiça Federal, a Ajufe afirmou que no âmbito local, os juízes cumprirão normalmente suas obrigações funcionais ao longo da jornada de trabalho, sem qualquer prejuízo à atividade jurisdicional.
Os procuradores do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho também foram convocados por suas associações de classe a endossar o ato. De acordo com as entidades, os procuradores irão participar dos atos sem prejuízo aos seus trabalhos.
Na nota explicativa sobre o movimento, o representante da Ajufe argumenta que os juízes federais jamais paralisariam suas atividades para manter o auxílio-moradia. Muito ao contrário, desejam que a matéria seja julgada e resolvida em definitivo pelo STF, e que a decisão será respeitada.
Contudo, precisam se manifestar para denunciar principalmente três pontos. São eles: a ausência de uniformidade remuneratória entre as carreiras, a perda inflacionária da remuneração dos magistrados, que já é de mais de 40%, e o quadro de intimidação e retaliação aos membros da Magistratura e do Ministério Público, com risco de liquidação de sua independência funcional.
O presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho no Espírito Santo (Amatra-ES), Marcelo Tolomei, também enfatizou que o movimento não se trata nem de greve nem de paralisação, e que 70% dos 65 magistrados iriam participar.
Nada tem a ver com o julgamento do auxílio-moradia. Apenas estamos chamando a atenção para o que a magistratura federal está vivendo, com ameaça de projetos de lei para criminalizar juízes, promotores pelo exercício de suas funções, demonstrando uma clara retaliação ao trabalho desenvolvido pelas instituições, disse.
ENTENDA
Penduricalho
O auxílio-moradia
Benefício de R$ 4,3 mil mensais em caráter indenizatório, pago a magistrados, membros do Ministério Público e Tribunais de Contas, mesmo que tenham imóvel próprio
Autorização
O auxílio passou a ser pago a todos os magistrados do país em 2014, por meio de uma liminar do ministro do STF, Luiz Fux. Alvo de críticas, ele voltará a ser analisado pelo STF na próxima quinta-feira, dia 22
Reação
Critérios
Inicialmente, a Associação dos Juízes Federais (Ajufe) se manifestou contra o fato de que verbas extras pagas a magistrados estaduais também não entraram na pauta do STF, ao contrário do auxílio-moradia. Foi feita uma consulta à classe para definir as providências a serem tomadas
Paralisação
A paralisação dos magistrados federais só foi convocada após o STF pautar para o dia 22 de março ações relativas ao pagamento do auxílio. Ao todo, 81% dos magistrados aprovaram a medida