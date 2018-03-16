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Paralisação de juízes por auxílio-moradia sem adesão no ES

Protesto havia sido convocado pela Ajufe, após o STF pautar julgamento sobre o benefício

Publicado em 15 de Março de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 21:07
Juízes federais, do Trabalho, procuradores da República e do Trabalho realizaram ato em Vitória Crédito: Natalia Devens
A mobilização nacional dos juízes federais convocada para esta quinta-feira (15) em defesa do auxílio-moradia não afetou os trabalhos da Justiça no Espírito Santo. Convocada inicialmente pela Associação dos Juízes Federais (Ajufe) como uma paralisação, o protesto tinha ganhado a adesão também das associações dos juízes do Trabalho, dos Procuradores da República e dos Procuradores do Trabalho para a realização de um ato público. 
O ato foi realizado no auditório da Justiça do Trabalho, em Vitória, em protesto às perdas salariais de cerca de 40% sofridas pelas classes nos últimos cinco anos, e para reivindicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) que defina com mais transparência quais são os pagamentos legais e constitucionais a que têm direito. Participaram do protesto 6 juízes federais, 21 magistrados do Trabalho, 5 procuradores da República e 4 procuradores do Trabalho.
Na Justiça do Trabalho, houve a remarcação de algumas audiências, de acordo com o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho no Espírito Santo (Amatra-ES), Marcelo Tolomei. Já a Justiça Federal afirmou que os juízes não paralisaram as atividades e exerceram suas funções normalmente. No Espírito Santo há 42 juízes federais em atividade.
A paralisação foi convocada pela Ajufe depois que o STF pautou, para o dia 22, o julgamento das ações sobre o auxílio-moradia, pago a todos os juízes do país desde 2014, graças a uma liminar (decisão provisória) do ministro Luiz Fux. Logo em seguida à decisão de Fux, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) regulamentou a concessão de auxílio-moradia aos procuradores da União e dos Estados, num efeito cascata.
Inicialmente, a Ajufe se manifestou oficialmente criticando o fato de que verbas extras pagas a magistrados estaduais não foram pautadas pelo STF, ao contrário do auxílio-moradia, defendendo que houvesse a inclusão desta questão em pauta. Não basta apenas julgar as ações que tratam do auxílio-moradia, que atingirão apenas os juízes federais, deixando sem resolução os diversos pagamentos realizados no âmbito dos demais segmentos do Judiciário, afirmaram.
Em seguida, a Associação fez uma consulta à categoria, e 81% dos participantes decidiram apoiar uma paralisação. Naquele momento, incluiu também outros pontos de pauta no protesto, como os projetos de lei que ameaçam a perda da independência funcional dos magistrados.
Representante da Ajufe, Marcelo Rosado, presidente da Amatra, Marcelo Tolomei, representante da Associação dos Procuradores da República, Fernando Lavieiri, e a representante da Associação dos Procuradores do Trabalho, Ana Lúcia Coelho Crédito: Natalia Devens
Para o representante da Associação dos Procuradores da República no Espírito Santo, Fernando Lavieri, o momento é de alerta para que os magistrados e membros do Ministério Público tenham uma remuneração condizente com a responsabilidade do trabalho exercido, sempre de acordo com a Constituição.
Se o STF julgar que o auxílio-moradia é inconstitucional, eu vou ganhar menos do que ganharia como servidor. Isso é um problema quando se pensa no recrutamento dessas carreiras. Não há um padrão remuneratório, e ele está sendo corroído pelo tempo, afirmou.
Independência
O presidente da Amatra, Marcelo Tolomei, enfatizou que a questão da remuneração pode ser vista como uma tentativa de mexer com a independência da magistratura.
Não há nenhuma relação do ato com o julgamento do auxílio-moradia. Nós somos juízes, jamais iríamos admitir fazer uma pressão a esse julgamento. Quando falamos sobre a remuneração, isto está dentro de uma lógica maior, de que se analise a defasagem dos nossos subsídios, destacou Tolomei.
O representante da Ajufe no Espírito Santo, Marcelo Rosado, defende que é necessário definir com clareza todos os tipos de remuneração extra, para que não haja distorções entre uma mesma carreira, e que seja feita a reposição inflacionária, que é prevista pela Constituição.
Várias carreiras conseguem reajustes e valores extras, que recebem outros nomes, de bônus, gratificação, e acabam passando. O que era para ser teto, vira piso, e só o Judiciário recebe as críticas, disse.
 

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